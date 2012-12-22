اجازه ندادیم تحریمها حمل و نقل عمومی تهران را دچار مشکل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی در حاشیه مراسم تحویل سیصد دستگاه اتوبوس 18 متری BRTاز شهر شیامن چین به تهران در نشست مشترکی با مسئولان شهرداری این شهر بر ضرورت توسعه همکاری های چین و ایران تاکید کرد و گفت: شهرداری تهران در هفت سال اخیر تلاش کرده تا با انتخاب بازارهای جایگزین به گونه ای عمل کند که بتواند اثر تحریم ها را به حداقل برساند.

وی افزود : در حال حاضر با تامین و تزریق تجهیزات جدید به سیستم حمل و نقل عمومی اعم از تجهیزات مترو ، اتوبوس های 18 متری BRT و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی هیچگونه اشکالی در حمل و نقل شهرداری تهران به لحاظ تجهیزات و متناسب با برنامه های تنظیمی پدید نیامده است.

"دوانگ لی یانگ لی" معاون شهردار شهر شیامن نیز در این نشست مشترک ضمن تقدیر از شهرداری تهران در توسعه و مدیریت بهینه این کلانشهر با تاکید بر ضرورت ارتقاء بیش از پیش کیفیت محصولات تولیدی چینی گفت: در آینده همه چیز مربوط به کیفیت است که ما سعی خود را در بهبود کیفیت و ارائه خدمات بعد از فروش هر روز مناسب تراز پیش خواهیم کرد.

وی اظهار امیدواری کرد تا بتواند زمینه توسعه همکاری خود با شهرداری تهران را برای زمانی طولانی تر و ماندگار تر فراهم آورد.