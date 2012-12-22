123 هزار کارگر در واحدهای تولیدی همدان اشتغال دارند

مسعود اقلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت اشتغال کارگران بیان کرد: در استان همدان هزار و 56 واحد تولیدی و صنعتی فعال است که 122 هزار و 804 کارگر در مجموع این واحد توسط کارفرمایان بیمه شده اند.

وی افزود: 200 هزار کارگر نیز بیمه شدگان تأمین اجتماعی هستند.

وی عنوان کرد: در مجموع هزار و 56 واحدی که در سطح استان همدان فعال هستند، در 30 واحد بیش از 100 نفر کارگر کار می کنند.

اقلامی ادامه داد: در 46 واحد صنعتی و تولیدی بین 50 تا 100 نفر، در 244 واحد نیز 20 تا 49 نفر و در 756 واحد کوچک تولیدی زیر 20 نفر کارگر مشغول به کار هستند.

وی در رابطه با وضعیت اشتغالزایی در سال جاری بیان کرد: براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان همدان در فصل بهار 12 درصد و در تابستان هشت و هفت دهم درصد برآورد شده است.

مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان اینکه با تغییرات اعمال شده در بحث احتساب بخش مسکن در آمار اشتغال ایجاد شده، میزان اشتغالزایی کاهش می یابد، گفت: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیش از این اشتغال مسکن را به ازای هر 60 مترمربع توزیع می کرد ولی اخیرا این متراژ را به 69 و چهار دهم مترمربع افزایش داده که با این احتساب میزان اشتغال زایی کاهش می یابد.

وی افزود: البته اکنون اطلاعاتی در مورد میزان اشتغال زایی در دست نیست چرا که باید مشخصات هر پروژه مسکن را در سایت جدیدی که تعبیه شده وارد کرد.

اقلامی با اشاره به اینکه ارائه تسهیلات خوداشتغالی در سال جاری موجب افزایش اشتغالزایی می شود، گفت: در سال جاری سهمیه ای که بانک ها برای وام های خوداشتغالی اختصاص داده اند، از ابتدای آبان ماه تا بهمن ماه به میزان 25 درصد از سهمیه ابلاغی را پرداخت خواهند کرد.

وی افزود: براساس هماهنگی صورت گرفته طرح های خوداشتغالی دیگر در کمیته اقتصادی ارزیابی نمی شود چرا که این اقدام باعث تسریع در روند پرداخت تسهیلات و کاهش مراجعه متقاضی می شود.

به گفته مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان همدان، صندوق مهر امام رضا(ع) نیز در پرداخت تسهیلات فعال شده اتس و همچنین بانک ها نیز موظف به پرداخت باقیمانده تسهیلات مربوط به بنگاه های زودبازده شده اند.