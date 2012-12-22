اولین جلسه ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی در خراسان شمالی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغازین روزهای زمستان 91 اولین جلسه ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی با محوریت نوروز 92 به ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل و اعضای این ستاد پیرامون برنامه ریزی برای برگزاری سفرهای نوروزی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

علی کاظمی مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی و دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر درخصوص برگزاری این جلسه تدوین چارت ستاد با نظر مشورتی معاونین ستاد، صدور ابلاغ جهت معاونین و فرمانداران و تشکیل ستاد سفرهای نوروزی در شهرستا نها، برنامه ریزی جهت تشکیل دبیرخانه و مشارکت در چاپ بروشورهای نوروزی را از اهم مصوبات این جلسه برشمرد.

استان خراسان شمالی با جمعیت 864 هزار نفر در مسیر جاده آسیایی قراردارد و سالانه پذیرای میلیون ها زائر و گردشگر است.

برپایی نمایشگاه خوشنویسی در شهرستان گرمه

فرماندار گرمه در مراسم افتتاح نمایشگاه خوشنویسی" آفتاب شام" که در محل تالار اندیشه شهرستان گرمه برگزار شد، هنر را قالب خوبی برای انتقال معارف الهی به مردم بویژه جوانان و نوجوانان عنوان کرد.

منصور درتومی تصریح کرد: باید از هنر برای دست یافتن به اهداف عالی آن بهره برد.

وی با تقدیر از تلاشهای اعضای انجمن خوشنویسان این شهرستان بر تلاش بیش از پیش هنرجویان این انجمن در راستای ترویج این هنر فاخر تاکید کرد.

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمه نیز هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی هرچه بیشتر مردم با اهداف اهل بیت (ع) و نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد.

علی اصغر شکوری افزود: در این نمایشگاه 35 اثر از 7 هنرمند خوشنویس شهرستان به نمایش گذاشته شده است.

به گفته وی این نمایشگاه از روز شنبه 2 دیماه به مدت یک هفته از ساعت 8 صبح الی 12 و 15 الی 18 در محل مجتمع فرهنگی هنری شهرستان گرمه برای بازدید عموم دایر است.



هشتمین کارگروه اشتغال شهرستان مانه و سملقان برگزار شد

علی ظفری معاون فرماندار شهرستان مانه و سملقان در هشتمین کارگروه اشتغال شهرستان مانه و سملقان در سال جاری، ایجاد اشتغال را مهمترین دغدغه تمامی مسولان عنوان کرد و گفت: همه باید تلاش کنند تا در راستای منویات مقام معظم رهبری زمینه ایجاد اشتغال و فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان فراهم شود.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی گفت: در حال حاضر ایجاد اشتغال از طریق طرحهای مشاغل خانگی مورد تاکید قرار دارد و می تواند به عنوان موتور محرکه ایجاد اشتغال عمل کند.

هادی ذوالفقاری رعایت موازین قانونی در صدور مجوزها در این حوزه را، شرط اصلی موفقیت مشاغل خانگی دانست.

وی برنامه ریزی، هدایت صحیح متقاضیان و نظارت بر اجرای طرحها را از جمله عواملی دانست که در راستای ایجاد اشتغال پایدار باید به آن توجه داشت.

ذوالفقاری از دستگاه های اجرایی خواست تا از صدور مجوز در بعضی از رشته های اشباع شده خودداری و در صورت نیاز به صدور مجوز در رشته های جدید مراتب به دبیرخانه کارگروه اشتغال اعلام تا پیگیری لازم به عمل آید.