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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۵۴

نمایشگاه شمیم شلمچه در مسجد جامع ملایر گشایش یافت

نمایشگاه شمیم شلمچه در مسجد جامع ملایر گشایش یافت

‌ملایر - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه علمیه برادران ملایر از برپایی نمایشگاه شمیم شلمچه در مسجد جامع بزرگ ملایر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی نجفی بعد از ظهر شنبه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نمایشگاه با بیش از هشت غرقه شامل کتاب، سیره رضوی، ماکت منطقه عملیاتی شلمچه، اعتیاد، حجاب و عفاف در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه به همت حوزه علمیه برادران برپا شده است، عنوان کرد: اگر نهضتی در کشور شکل گرقته حاصل وحدت حوزه و دانشگاه و نگاه دینی علما و روحانیون بوده و هر نهضتی غیر از آن نیمه راه منحرف شده است.

مدیر حوزه علمیه برادران ملایر بیان داشت: سمت و سوی امروز وحدت حوزه و دانشگاه با منویات امام (ره) و مقام معظم رهبری شکل گرفته و به سمت پیشرفت بشریت که همان بالندگی است، می رود.

وی گفت: حوزه و دانشگاه برای پیشرفت کشور در عرصه توسعه ملی، باید به طور روز افزون در کنار یکدیگر حرکت کنند.

نمایشگاه شمیم شلمچه تا ششم دیماه در مسجد جامع ملایر واقع در میدان امام این شهر آماده بازدید علاقه مندان است.

کد مطلب 1772776

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