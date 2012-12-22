ادامه نقض حقوق بشر در عربستان/ لزوم توقف حکم اعدام یک معترض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد لبنان، سازمان دیده بان حقوق بشر از مقامات سعودی خواست که همه اتهامات نسبت داده شده به رائف بدوی مدیر یک وب سایت را لغو کند.

اریک گولدستین معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر بیان کرد: زندگی رائف بدوی در معرض خطر قرار دارد.

وی افزود: وی پایگاه اینترنتی برای بررسی آزادانه و مسالمت آمیز دینی به راه انداخته است و مقامات سعودی باید مجازات اعدام صادره شده علیه وی را لغو کنند.

گولدستون بیان کرد: رژیم سعودی به جای حمایت از حق مردم خود درباره آزادی بیان، همه راهها را علیه بدوی آزموده است و همه اتهامات علیه وی باید لغو شود.



ادامه اعتراضات مردمی به آل سعود



از سوی دیگر، ریاض و دیگر شهرهای عربستان، روز جمعه شاهد تظاهرات مردمی در حمایت از معترضانی بود که به سبب بیان نظرات انتقادی خود و همچنین مطرح کردن مطالبات مشروع مردمی به زندان افکنده شده اند.



بر اساس این گزارش، تظاهراتی در شهرهای ریاض، دمام و قصیم برگزار شد که طی آن شرکت کنندگان بر ضرورت آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان تاکید کردند.