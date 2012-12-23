حمید حامی، خواننده موسیقی درباره آلبوم جدید خود با نام "یک لحظه عاشق شو" به خبرنگار مهر گفت: بیشتر کارهایی که در این آلبوم ارائه خواهد شد تم عاشقانه دارند و این عاشقانه بودن به نوعی اجبار بود زیرا امکان انجام کارهای اجتماعی فقط برای یکسری از خواننده‌ها فراهم است و همان‌ها هستند که کارهایشان از تلویزیون هم پخش می‌شود.

وی افزود: به همین سبب بخشی از کارهای عاشقانه‌ای که می‌خوانم به اقتضای شرایط و به اجبار است ولی دیگر ترانه‌هایی که اجرا کردم از روی علاقه است.

انتخاب 10 کار برای آلبوم "یک لحظه عاشق شو"

این خواننده با اشاره به نوع کارهایی که در آلبوم "یک لحظه عاشق شو" ارائه شده است، بیان کرد: در آلبوم جدیدم 10 کار اجرا کردم که شامل 8 ترانه عاشقانه می‌شود و یکی از کارهایم نیز از آلبوم متعلق به زنده‌یاد بابک بیات است و یکی دیگر نیز برای یک فیلم سینمایی ساخته شده است.

حامی در مورد فضای موسیقایی که در این آلبوم حکم‌فرماست، گفت: در بیشتر کارهایی که ارائه دادم فضای غیر ایرانی را تجربه کردم یعنی پایه آکوردها ماژور است. به اعتقاد خودم سه تا از کارهایی که ارائه دادم خاص است و با آثاری که تا به امروز ارائه دادم کاملا متفاوت است.

وی افزود: یک گرایش کوچک هم به موسیقی راک دارم. البته من به واسطه نوع و جنس صدایی که دارم کارهایم کاملا راک نمی‌شود اما سازبندی‌هایی که در اینجا به کار رفته است، سازبندی‌های موسیقی راک است.

به گفته حامی کارهای‌های نهایی آلبوم " یک لحظه عاشق شو" انجام شده و اثر آماده انتشار است و قرارست اواخر دی ماه پس از پایان ماه صفر این آلبوم در بازار عرضه شود.

این خواننده موسیقی با اشاره به نحوه توزیع آلبومش اظهار کرد: در حال تصمیم‌گیری هستم که آیا این آلبوم را تنها در کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی پخش کنم یا در سوپرمارکت‌ها؛ که احتمال اینکه آلبومم در سوپر مارکت‌ها پخش نشود بسیار زیاد است. مسلما این موضوع در تیراژ کارم تاثیر منفی می‌گذارد اما ارزش‌اش را دارد.

اجرای زنده برای شب سال نو

وی با اعلام این خبر که در شب عید نوروز هم اجرای زنده خواهد داشت، گفت: قرار است که حدود یک ماه و نیم به خارج از کشور سفر کنم اما در بازگشت از سفرم اجرای زنده‌ای در شب سال نو خواهم داشت که جزئیات آن هنوز مشخص نشده است.

حامی با انتقاد از وجود برخی حواشی و ارتباطات غیرحرفه‌ای برای اجرای کنسرت در کشورمان، عنوان کرد: یکسری خواننده‌های خاص هستند که می توانند بدون هیچ دغدغه ای در ایران کنسرت اجرا کنند اما متاسفانه هنوز نوبت من که 15 سال است در حال کار هستم، نرسیده است و مسئولان نیز در پاسخ این وضعیت دلایل عجیب وغریبی را ذکر می‌کنند.

وی در پایان تصریح کرد: امیدوارم که آلبوم جدیدم مورد توجه مردم قرار بگیرد. البته خبرنگاران و رسانه‌های مختلف خیلی به کارهای هنری توجه دارند و می‌توانم بگویم مطبوعات و رادیو تنها حامی من هستند.