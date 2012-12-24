به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه در بسیاری از کشورها کارتهای بانکی هر روز با پیشرفتهای چشمگیر و کاربردهای وسیع در اختیار مردم قرار می گیرد به گونه ای که حتی کارتها برای استفاده در کشورهای دیگر نیز طراحی شده اند، طی یک ماه گذشته مردم شیراز برای استفاده از از ابتدایی ترین کارایی یک کارت بانکی نیز با مشکل مواجه شده اند.

هر روز در تبلیغات تجاری بانکها از بانکداری الکترونیک و گسترده شدن خدمات با کارتهای عابر بانک خبر داده می شود اما در عمل مردم در استفاده از کارتهای بانکی خود حتی در ابتدایی ترین و سطحی ترین کاربرد آن نیز دچار مشکل هستند.

از حدود یک ماه پیش اختلالاتی در سیستم کارت بانکها ایجاد شد که طی آن پولی را که مردم بابت خرید به وسیله دستگاه های کارتخوان حاضر در مغازه ها پرداخت می کردند با تاخیر به حساب واریز می شد و این مشکل تا به امروز هم وجود دارد.

طی ماه های گذشته این مشکل تنها در روزهایی که یارانه های نقدی را به حساب ها واریز می کردند وجود داشت اما امروز این مشکل به جایی رسیده که اکثر مغازه ها دستگاه های کارتخوان را جمع کرده و از مشتری می خواهند که هرچقدر خرید کرده باید با پول نقد پرداخت کند.

این وضعیت برای مردم نیز به نوعی مشکل ساز شده زیرا در برخی از مواقع پول نقد به قدر لازم همراه نیست و یا اینکه نوع خرید به گونه ای است که باید با کارت، پول را انتقال داد.

از طرفی دیگر این مشکل تنها به مغازه ها ختم نمی شود بلکه جایگاه های سوخت نیز کارتخوان ها را جمع کرده اند که در این راستا یکی از جایگاه های سوخت واقع در غرب شیراز که یک ماه پیش با نصب اعلامیه ای از مردم خواسته بود که اگر به پول احتیاج دارند می توانند به این جایگاه مراجعه و به وسیله دستگاه کارتخوان پول دریافت کنند نیز این کار را تعطیل کرده است.

همان جایگاه امروز با نصب دو پارچه بزرگ و چسباندن اعلامیه های کوچکتر در سراسر این جایگاه اعلام کرده که "سوختگیری تنها با پول نقد انجام می شود و از قبول کارت ملی، گواهینامه و... معذوریم".

پول به حساب بر نگشته است

یکی از فروشندگان بزرگ پوشاک در شیراز که پشت ویترین خود با کلمات درشت نوشته "کارتخوان نداریم" در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: 10 سال است که بانکها تبلیغ استفاده از کارت را می کنند و شاید من به عنوان اولین کسانی بودم که اقدام به استفاده از کارت کردم اما امروز این کار ممکن نیست.

وی تصریح کرد: خود ما هم دستگاه کارتخوان را جمع کرده ایم زیرا مبلغ خرید مشتریان به حساب ما برنگشته است.

وی یادآور شد: در گذشته اگر چنین اتفاقی روی می داد ما با گرفتن شماره تماس مشتری از او می خواستیم که جنس را ببرد و اگر بعد از 48 ساعت و 72 ساعت اگر پول به حساب وارد نشد مجدد اقدام به کشیدن کارت خواهیم کرد.

این فروشنده پوشاک افزود: در آن موقع پول بعد از یک و یا دو روز به حساب واریز می شد ولی امروز پولی را که به وسیله کارت دریافت کرده ایم نه در حساب من قرار داد و نه در حساب مشتری به همین دلیل کارتخوان را جمع کرده ایم.

وی با بیان اینکه وجود این مشکلات برای مردم هم ایجاد دردسر کرده، یادآور شد: حمل کردن پول نقد درست نیست اما مردم هم چاره ای ندارند و باید برای خرید از پول نقد استفاده کنند.

ضرر معطلی پول بیشتر از سود آن است

یکی از فروشندگان لوازم صوتی و تصویری نیز به خبرنگار مهر، گفت: شغل ما لبنیاتی و سوپری نیست که کل خرید یک مشتری 50 تا 100 هزار تومان باشد بلکه خرید یک قلم کالای ما حدود دو میلیون تومان می شود.

وی تصریح کرد: طی دو هفته گذشته حدود 120 میلیون تومان از پول فروش با تاخیر چند روزه به حساب من وارد شد که این تاخیر چند روزه ضرری حدود 15 میلیون تومان برای من داشت.

وی تاکید کرد: زمانیکه خرید به وسیله کارتخوان انجام می شود و دو یا سه روز طول می کشد که پول وارد حساب شود در این مدت اجناس تغییر قیمت داده اند و ما نیز پول نقد در اختیار نداریم تا به حساب شرکت واریز کنیم بنا بر این باید جنس خود را با قیمت روز خریداری کنیم.

این فروشنده لوازم صوتی و تصویری افزود: به همین دلیل کارتخوان را جمع کرده ایم و تنها با پول نقد معامله می کنیم که این وضعیت جای تاسف دارد.

محمد پور ادامه داد: مشتری برای خرید یک تلویزیون باید رقمی حدود دو میلیون تومان پول نقد به همراه خود بیاورد زیرا اگر مشتری آشنا نباشد از او چک هم قبول نمی کنیم.

وی تصریح کرد: بحث اعتماد به مشتری و یا کم توجه ای به مشتری مطرح نیست بلکه باید به وضعیت بازار توجه داشت، تنها چیزی که می تواند در این بازار مشکل گشا باشد پول نقد است زیرا نرخ لوازم وارداتی و شرکتی هر لحظه امکان تغییر دارد.

این فروشنده لوازم صوتی و تصویری تاکید کرد: تا یک ماه پیش خود ما از مشتریان می خواستیم که اگر به پول نقد احتیاج دارند ما برای آنها کارت بکشیم و سپس پول نقد پرداخت کنیم زیرا با این کار از جمع کردن پول نقد در مغازه نیز خود داری می شد اما امروز مثل چندین سال پیش باید هر روز صبح پلاستیک پولی را به دست بگیریم و برای واریز به بانک مراجعه کنیم.

60 میلیون تومان طی یک هفته گم شد

اما بحث عمده فروشان نیز بهتر از خرده فروشان نیست و در این خصوص یکی از عمده فروشان لوازم خانگی و نمایندگی یکی از مارک های معتبر به خبرنگار مهر، گفت: اکثر مشتریان ما مغازه داران شهرستانی و یا دیگر استانهای همسایه جنوبی هستند که در گذشته به وسیله کارت هزینه خرید خود را پرداخت می کردند.

وی تصریح کرد: طی یک هفته 60 میلیون تومان مبلغ فروش یخچال و دیگر لوازم را که به چند مشتری شهرستانی فروختیم به گمان اینکه طی ساعات آینده به حساب واریز می شود لوازم را تحویل دادیم اما هیچکدام از پولها واریز نشد.

این عمده فروش ادامه داد: با گذشت دو هفته از این معامله توانستیم آدرس خریداران را پیدا کنیم و با آنها تماس گرفتیم آنهایی که پول به حسابشان برگشت شده بود نقدی ارائه کردند اما در جایی دیگر حدود 20 میلیون تومان پول از حساب مشتری خارج و به حساب من هم واریز نشده بود تا اینکه با پیگیری های فراوان و تلف کردن وقت توانستیم این پول را برگردانیم.

وی ادامه داد: از این پس تصمیم گرفته ایم هیچگونه فروشی را به وسیله کارت انجام ندهیم و از قبل به مشتریان شماره حساب می دهیم که پول را واریز و سپس جنس را تحویل بگیرند.

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گزارش: هادی فتحی