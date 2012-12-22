  1. جامعه
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۵۷

برگزاری جداگانه انتخابات شوراها وریاست جمهوری ممکن نیست

برگزاری جداگانه انتخابات شوراها وریاست جمهوری ممکن نیست

رئیس فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی درخصوص تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسلامی و مخالفت اعضای شورای شهر با برگزاری همزمان این انتخابات گفت: غیر ممکن است که انتخابات شوراها و ریاست جمهوری جدا برگزار شود.

مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری انتخابات شوراها یکماه زودتر از انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: این مساله نشدنی است و غیرممکن است که با هم برگزار نشوند چرا که در کنار هم برگزار کردن این دو انتخابات میزان شور و نشاط را هم بالاتر خواهد برد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر، شور و هیجان مردم را به همراه دارد، گفت: برگزاری این دو انتخابات به صورت همزمان میزان مشارکت مردم را بالا می برد ضمن اینکه نشاط و شادابی سیاسی نیز به همراه دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که تجمیع انتخابات شورای شهر و انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات این شورا را تحت الشعاع خود قرار می دهد، خاطرنشان کرد: غیر ممکن است که انتخابات شوراها و ریاست جمهوری جدا برگزار شود و با برگزاری همزمان این انتخابات چیزی از اهمیت انتخابات شوراها نمی کاهد.

وی تأکید کرد: تا کنون سخنی از مخالفت اعضای شورای شهر و پیشنهادی مبنی بر برگزاری زودهنگام انتخابات شوراها به فراکسیون شهری مجلس ارائه نشده است.

کد مطلب 1772781

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