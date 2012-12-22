برگزاری جداگانه انتخابات شوراها وریاست جمهوری ممکن نیست

مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری انتخابات شوراها یکماه زودتر از انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: این مساله نشدنی است و غیرممکن است که با هم برگزار نشوند چرا که در کنار هم برگزار کردن این دو انتخابات میزان شور و نشاط را هم بالاتر خواهد برد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر، شور و هیجان مردم را به همراه دارد، گفت: برگزاری این دو انتخابات به صورت همزمان میزان مشارکت مردم را بالا می برد ضمن اینکه نشاط و شادابی سیاسی نیز به همراه دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که تجمیع انتخابات شورای شهر و انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات این شورا را تحت الشعاع خود قرار می دهد، خاطرنشان کرد: غیر ممکن است که انتخابات شوراها و ریاست جمهوری جدا برگزار شود و با برگزاری همزمان این انتخابات چیزی از اهمیت انتخابات شوراها نمی کاهد.

وی تأکید کرد: تا کنون سخنی از مخالفت اعضای شورای شهر و پیشنهادی مبنی بر برگزاری زودهنگام انتخابات شوراها به فراکسیون شهری مجلس ارائه نشده است.