تثبیت نرخ ارز مبادله ای کمک به صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر میرشکار بعد از ظهر شنبه در میز کشوری افغانستان که در بیرجند برگزار شد، اظهارداشت: بحث بازار هدف افغانستان امکان بالقوه برای صادرات کشور ما است.

وی با بیان اینکه ایران به لحاظ همجواری و مشترکات قومی و میزبانی از اتباع افغانی باید مزیت های بیشتری در صادرات به افغانستان داشته باشد، تصریح کرد: هنوز زیر ساختهای صادراتی در کشور افغانستان به طور کامل فراهم نیست.

میرشکار با بیان اینکه برنامه های کوتاه مدت در صادرات با این کشور از اهمییت ویژه ای برخوردار است، ادامه داد: از برنامه های بلند مدت برای نگهداری این بازار نیز نباید غافل شویم.

وی عنوان کرد: باید در این کشور بازار مناسب و فرصت پایدار داشته باشیم تا صادرات ما تضمین شده باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه زیر ساختهای صادراتی در کشور ما نیز هنوز دچار مشکل است، بیان داشت: گاها دیده می شود کامیون های برای دریافت برگ عبور چندین روز معطل می مانند و این قیمت تمام شده کالا ها را بالا می برد و به نفع صادرات نیست.

میرشکار با بیان اینکه تعرفه های ترجیهی می تواند به رونق صادرات کمک کند، افزود: صادرات فرآورده های نفتی نیز محدودیت هایی را برای کالاهای صادراتی ایجاد می کند که در این زمینه وزارت نفت باید برای جلوگیری از قاچاق آن محدودیت‌های صادراتی را رفع کند.