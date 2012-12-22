مرکز علمی کاربردی خانه کارگر ساوجبلاغ به خانه جدید نقل مکان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان جدید دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر شهرستان ساوجبلاغ بعد از ظهر شنبه در مراسمی با حضور مسئولان شهرستان افتتاح شد.



رئیس دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر شهرستان ساوجبلاغ در آیین گشایش ساختمان جدید این مرکز گفت: برای این ساختمان که با هزار و 300 متر مربع زیر بنا در دو طبقه احداث شده 700 میلیون تومان هزینه شده است.



کرمعلی سامانی پور افزود: هزار دانشجو در 14 رشته و در دو مقطع کاردانی و کارشناسی در این دانشگاه مشغول به تحصیل اند.

وی با بیان اینکه هدف از تاسیس مراکز علمی ‌کاربردی خانه کارگر را ارتباط بین تحصیلات آکادمیک و محیط کار است، گفت: مراکز علمی کاربردی همچون حلقه مفقوده این دو بخش است.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر ساوجبلاغ با بیان اینکه شاغلان بخش‌های خدمات و صنعت اغلب جزو دانشجویان این مراکز هستند، ابراز امیدواری کرد که این دانشگاه بتواند پاسخگوی نیازها در این بخش باشد.



سامانی پور افزود: تاسیس این دانشگاه می‌تواند کمبود دانش و علوم در نیروهای کار با تجربه و ماهر در بخش‌های مختلف صنعت، خدمات، فرهنگ، مدیریت و اقتصاد را رفع کند.

پیش از این دانشجویان در محل خانه کارگر مشغول به تحصیل بودند که با بهره برداری از ساختمان جدید در حیاط خانه کارگر، دانشجویان بعد از این در این مکان ادامه تحصیل خواهند داد.