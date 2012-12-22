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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۵۰

صفوی‌ زاده در گفتگو با مهر:

ترمینال جدید ملایر - همدان سال آینده به بهره برداری می رسد

ترمینال جدید ملایر - همدان سال آینده به بهره برداری می رسد

ملایر - خبرگزاری مهر: مسئول حمل و نقل و پایانه‌های شهرستان ملایر از بهره برداری ترمینال جدید ملایر - همدان در سال آینده خبر داد.

سیداسماعیل صفوی‌ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت هشت شرکت مسافربری با 100 دستگاه اتوبوس در این شهرستان خبر داد و گفت: براساس پیش بینی مقرر بود ترمینال در دهه فجر امسال افتتاح شود که متأسفانه وجود مشکلاتی در زمینه برق، گاز و آب بهره برداری از این پروژه را به سال بعد موکول کرد.

صفوی زاده بیان داشت:برطرف کردن این مشکلات در اولویت است تا با رفع موانع و همکاری بانک ها سال آینده از این طرح بهره برداری شود.

وی اعتبار هزینه شده برای ترمینال جدید ملایر- همدان را 600 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: تا تکمیل پروژه مبلغ 200 میلیون تومان دیگر نیاز است.

وی در ادامه اظهار داشت: علاوه بر فعالیت 100 دستگاه اتوبوس در شهرستان ملایر 350 دستگاه مینی‌بوس و 150 دستگاه سواری پلاک عمومی نیز در ملایر فعالیت دارند.

مسئول حمل و نقل و پایانه‌های شهرستان ملایر در ادامه از انجام 51 هزار و 992 سفر در هشت ماهه نخست امسال از طریق حمل و نقل شهرستان ملایر خبر داد وگفت: در این تعداد سفر 885 هزار و 224 نفر مسافرجابجا شده اند.

وی عنوان داشت: این تعداد مسافران از ملایر به شهرهای تهران، اهواز، کرج، اصفهان، بروجرد، نهاوند، همدان، تویسرکان و کرمانشاه جابجا شده‌اند.

وی به فعالیت 13 شرکت حمل و نقل کالا با ظرفیت ناوگان سه هزار و 500 دستگاه در شهرستان ملایر اشاره کرد و افزود: در هشت ماهه نخست سال جاری حمل و نقل کالا نیز به تعداد 74 هزار و 605 سفر انجام شده که به میزان 135 هزار تن حمل کالا از این طریق صورت گرفته است.

کد مطلب 1772786

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