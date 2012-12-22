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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۵۷

افزایش دما در بیشتر نقاط کشور/ هوای پایتخت سالم است

افزایش دما در بیشتر نقاط کشور/ هوای پایتخت سالم است

مدیر کل پیش بنیی هشدار سریع سازمان هواشناسی از افزایش دما در بیشتر نقاط کشور خبر داد و گفت: عمده فعالیت سامانه بارشی در کشور در جنوب غرب، دامنه های جنوبی زاگرس و به صورت پراکنده در برخی مناطق مرکز، شرق و شمال شرق خواهد بود.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی روزهای آینده جو نسبتا آرامی بر اغلب مناطق کشور حاکم است گفت: آلاینده های جوی در روز دوشنبه در شهرهای صنعتی افزایش خواهد داشت.همچنین از اواخر روز دوشنبه سامانه بارشی دیگری از طرف مرزهای غربی وارد کشور می شود. این سامانه سبب وزش باد ، بارش برف و باران ، کاهش دما و در مناطق جنوبی، رعد و برق می شود.

وی از ورود سامانه بارشی جدید باران از روز سه‌شنبه از جنوب غرب کشور خبر داد و گفت: روزهای شنبه و یکشنبه در سطح شهر تهران و برخی از کلان شهرهای کشور آلودگی هوا نخواهیم داشت و روز دوشنبه مقداری هوا آلوده خواهد شد.

امیدوارشهری افزود: امروز هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد و آسمان تهران فردا صاف تا کمی ابری و غبارآلود است.همچنین دمای تهران نسبت به روز گذشته افزایش داشته و در حال حاضر دمای تهران 14درجه سانتی‌گراد است.
 

کد مطلب 1772790

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