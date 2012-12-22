145 طرح تحقیقاتی گل و گیاه زینتی محلات اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید مدرس نجف آبادی افزود: اجرای این طرحهای گل و گیاه در سالهای اخیر نقش موثری در کاهش وابستگی و بومی سازی صنعت گل و گیاه کشور را داشته که به همت محققان این ایستگاه انجام شده است.

وی مهمترین هدف این ایستگاه را بررسی مشکلات گلخانه ها، مسائل مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی و ارائه طرحهای تحقیقاتی در زمینه رفع این مشکلات اعلام کرد و اظهار داشت: برگزاری سه کنگره ملی، پنج همایش و شش جشنواره ملی از دیگر فعالیتهای این ایستگاه به شمار می آید.

نجف آبادی با تاکید بر اینکه این ایستگاه دارای پنج بخش اصلی اصلاح تکثیر، پرورش و بیوتکنولوژی ، سه واحد بانک ژن و واحد کنترل تاسیسات گلخانه ای است، خاطرنشان کرد: تهیه 15 عنوان کتاب نیز از سوی این ایستگاه تهیه و منتشر شده است.



رئیس ایستگاه ملی تحقیقاتی گل و گیاه زینتی محلات در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون360 مقاله آی اس آی و جی اس سی علمی پژوهشی به وسیله 360 محققین و پژوهشگران این ایستگاه ارائه و به چاپ رسیده است.