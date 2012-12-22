ثبت بیش از 16 هزار و 900 ولادت طی سالجاری در قم

به گزارش خبرنگار مهر،‌ خلیل مرادی بعد از ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در اداره ثبت احوال شهرستان قم به مناسبت روز ثبت احوال برگزار شد، بیان کرد:‌ در 9 ماه نخست سال گذشته 15 هزار و 764 مورد ولادت در قم به ثبت رسید و در سالجاری نیز 16 هزار و 992 مورد ولادت به ثبت رسیده که هشت درصد افزایش داشته است.



وی در خصوص تعداد وفات ثبت شده افزود:‌ در 9 ماه نخست سال گذشته سه هزار و 719 مورد وفات در قم ثبت شد و در 9 ماهه نخست سالجاری چهار هزار و 70 مورد به ثبت رسیده است که نشان دهنده افزایش هشت درصدی است.



ثبت بیش از 9 هزار و 700 مورد ازدواج



وی در خصوص تعداد ازدواج ثبت شده افزود: در 9 ماهه نخست سال گذشته 10 هزار و 675 مورد ازدواج به ثبت رسیده است و در سالجاری 9 هزار و 727 مورد ازدواج به ثبت رسیده است.



معاون سجلی و حقوقی اداره کل ثبت احوال استان قم بیان کرد:‌ در 9 ماهه نخست سال گذشته هزار و 798 مورد طلاق ثبت شده و در سالجاری هزار و 858 مورد طلاق به ثبت رسیده است که نشان دهنده افزایش سه درصدی است.



وی گفت:‌ ثبت احوال قم خدمات دیگری از جمله تعویض شناسنامه ها،‌تغییر نام و نام خانوادگی،‌ ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی و غیره نیز اقدام می کند.



وی تصریح کرد:‌ در تعویض شناسنامه فراخوان عمومی برای تعویض وجود ندارد و تنها شناسنامه هایی تعویض می شوند که تغییر نام، ‌نام خانوادگی داشته باشند و یا برای نخستین بار اقدام به عکس دار کردن شناسنامه کرده اند.



سرپرست ثبت احوال شهرستان قم ادامه داد: با آموزش و پرورش مکاتباتی انجام شده است تا دانش آموزانی که باید شناسنامه شان عکس دار شود زودتر برای عکس دار کردن اقدام کنند.



صدور اجازه تغییر برخی از نام ها در ثبت احوال



وی بیان کرد:‌ اجازه تغییر برخی از نام ها به ثبت احوال داده شده است این در حالی است که در گذشته باید به دادگاه مراجعه می شد اما اکنون برخی از نامها را می توان با مراجعه به ثبت احوال تغییر داد.



مرادی افزود: سازمان ثبت احوال در هفته ثبت احوال برنامه هایی را اجرا می کند که این برنامه ها از روز سوم دی ماه با پیام استاندار قم آغاز می شود.



وی بیان کرد: در روز دوشنبه مدیر کل ثبت احوال استان قم در 2 دبیرستان دخترانه و پسرانه حضور یافته و مسابقه پیامکی نیز در مدارس برگزار می شود.



وی گفت: در روز سه شنبه رئیس سازمان ثبت احوال کشور در قم با مراجع عظام و استاندار قم دیدار خواهد کرد.



معاون حقوقی و سجلی اداره کل ثبت احوال استان قم بیان کرد: در روز جمعه نیز کارمندان در ثبت احوال بر سر مزار شهدای سوم خرداد حضور یافته و در نماز جمعه نیز شرکت می کنند.



امیرعلی فراوانترین نام پسر در سالجاری



وی گفت: در هشت ماهه نخست سالجاری در خصوص فراوانی نام به در قم به ترتیب امیر علی به تعداد 499 مورد،‌علی به تعداد 328 مورد،‌ امیرحسین به تعداد 316 مورد،‌ محمد طاها به تعداد 288 مورد و محمد حسین به تعداد 265 مورد بوده است.



وی ادامه داد:‌ در خصوص فراوانی اسم دختران فاطمه با 948 مورد،‌ زهرا با 553 مورد، زینب با 295 مورد، ریحانه با 287 مورد و نازنین زهرا با 264 مورد بیشترین اسامی در سالجاری بوده است.



مرادی توصیه کرد: از مردم تقاضا داریم در نگهداری و حراست از شناسنامه و کارت ملی خود بکوشند زیرا موارد زیادی شناسنامه و کارت ملی تاکنون مفقود شده و به دست افراد سودجو افتاده است.



وی بیان کرد: برخی از اقدامات ثبت احوال به صورت الکترونیکی قابل انجام است و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت ثبت احوال و ارسال مدارک اسکن شده و احراز هویتشان از این طریق اقدام کنند.