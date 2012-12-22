38 نفر در اردبیل بر اثر حوادث کار جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ولیزاده عصر شنبه در جمع خبرنگاران و رسانه های گروهی استان گفت: این در حالی است که در هشت ماهه اول سال گذشته 10 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان باخته بودند.

وی از افزایش 280 درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار در این استان طی هشت ماهه اول سال خبر داد و یادآور شد: این افزایش در مقایسه با سال گذشته محقق شده ست.

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان از مجموع 38 نفر فوت شده بر اثر حوادث کار در استان در هشت ماهه سال جاری 37 نفر مرد و یک نفر زن بوده اند.

وی همچنین با اشاره به آمارهای کشوری در این خصوص ادامه داد: در 10 سال گذشته 9 هزار و 625 نفر بر اثر حوادث کار در کشور جان باخته اند که بیشترین آن با هزار و 507 فوتی در سال 1390 و کمترین آن با 461 فوتی در سال 1381 ثبت شده ‌است.

ولیزاده با بیان اینکه مرگ و میر حوادث کار در کشور از سال 81 تا 87 سیر صعودی داشته است، متذکر شد: اما در سال 1388 با کاهش این آمار مواجه بودیم، این در حالی است که در سال 1390 آمار مجددا افزایش یافت و 16.9 درصد بیش از سال 89 بیشتر شد.

به گفته وی براساس آمارهای موجود به طور متوسط در هر سال 963 نفر و روزانه 2.7 نفر بر اثر حوادث کار در کشور جان خود را از دست می دهند.