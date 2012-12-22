برندهای ایرانی در بازار افغانستان ثبت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام بعد از ظهر شنبه در میز کشور افغانستان که در بیرجند برگزار شد، با اشاره به اینکه ظرفیت های بازار افغانستان بسیار زیاد است، اظهارداشت: با برنامه ریزی مدون و حرکت به سمت بازاریابی علمی باید حضور موثر تری در بازار افغانستان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه سطح توقعات افغانستان به دلیل وجود کالاهای مختلف از سایر کشور ها بیشتر از گذشته شده است، عنوان کرد: تجار ایرانی باید نیازهای جدید بازار افغانستان را تامین کنند تا این بازار را از دست ندهند.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی به سمت محصولات صادرات گرا حرکت می کند، ادامه داد: هم اکنون این استان قطب تولید سرامیک ، لاستیک، طیور و صنعت چاپ است که می توان با استفاده از این ظرفیت ها سهم خوبی را از بازار افغانستان را از آن خود کنیم.

وی بیان کرد: همچنین در این زمینه نیز بر اساس مطالعات مفید افغانستان می ‌تواند بخشی از نیازهای مواد اولیه این صنایع را نیز تامین کند.

وی از درخواست‌های تجار استان را افزایش مبادی رسمی و گمرکات استان عنوان کرد و گفت: بازارچه یزدان قابلیت تبدیل به گمرک رسمی را دارد و این کار برای افزایش مبادلات تجاری ضروری است.

وی خواستار پوشش ریسک بازار افغانستان توسط صندوق ضمانت صادرات شد و بیان کرد: با توجه به تغییرات بازار افغانستان نیاز است که این صندوق نیز نگاه خود به این بازار را تغییر دهد و در این زمینه خدماتی ارائه کند.

بانک اطلاعاتی تجار ایران و افغانستان تهیه شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن بیرجند برایجاد بانک اطلاعات تجار وفعالان اقتصادی دوکشور برای گسترش مبادلات تجاری تاکید کرد و یادآورشد:ایجاد بانک اطلاعات دوطرف در تعیین استراتژی های بهتر کمک خواهدکرد.

احتشام خواستار حذف عوارض جاده ای حمل و نقل شد و ادامه داد: برای معرفی محصولات ایرانی در بازار افغانستان بسته های حمایتی و تبلغاتی در نظر گرفته شود.

وی گسترش همکاری های پولی وبانکی وایجادشعبه بانک در میل 78 وتسریع درروند صدور روادید برای تجار دوطرف را خواستار شد.