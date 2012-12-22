سیزدهمین فصلنامه "تحقیقات مدیریت آموزشی" دانشگاه آزاد رودهن منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فصلنامه با هدف ارائه کارکردهای مدیریت آموزشی شامل برنامه ریزی، سازمان دهی، رهبری و کنترل در سازمان های آموزشی است منتشر می شود.

دکتر غلامحسین حیدری مدیر مسئول فصلنامه "تحقیقات مدیریت آموزشی" در گفتگو با خبرنگار مهر، عناوین مقالات منتشر شده در سیزدهمین فصلنامه علمی - پژوهشی "تحقیقات مدیریت آموزشی" دانشگاه آزاد اسلامی رودهن را این گونه بیان کرد: دانش و مهارت های مورد نیاز مدیران آموزشی توسط دکتر رمضان جهانیان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،تأثیر برنامه های آموزشی خانواده بر تقویت تفکر انتقادی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران توسط دکتر فریبا حنیفی، دکتر غلام حسین حیدری تفرشی و عاطفه سوهانی.

وی افزود: مقاله های رابطه ذهنیت فلسفی مدیران مدارس و عملکرد معلمان توسط محمدنقی ایمانی، محبوبه عبدالهی و مسعود همتی، بررسی ابعاد و مؤلفه های سرمایه های فکری در بین اعضای پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12 توسط دکتر بهارک شیرزاد کبریاو مقاله وضعیت شاخص های کارآفرینی در بین دانش آموزان شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و کار دانش توسط علی خاتمی و حامد شاه حسینی به رشته تحریر درآمده اند.

مدیر مسئول فصلنامه "تحقیقات مدیریت آموزشی" اضافه کرد: مقاله های بررسی نگرش مدیران و دبیران دبیرستان های شهرسازی نسبت به سازگاری اجتماعی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار توسط داوود گوران، دکتر رضا یوسفی و معصومه خلیلی، رابطه بین مهارت های مدیران با هوش چندگانه آنان در مدیران متوسطه شهر همدان توسط فخرالسادات نصیری، امیرحسین محمد داوودی و فاطمه کریمی جاویدو مقاله نقش هماهنگی شناختی در پیوند بین رهبری اخلاقی و رضایت شغلی معلمان توسط دکتر محسن گل پرور، زهرا جوادیان و امین برازنده نیز از دیگر مقالات ارائه شده در این فصلنامه است.