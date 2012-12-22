باند شمالی و جنوبی آزادراه همدان - ساوه بازگشایی می شود

مسعود سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باند شمالی آزاد راه همدان - ساوه برای ایجاد تغییرات از 23 آبانماه سالجاری مسدود بود.

وی اضافه کرد: یکماه زمان برای تغییر جهت تابلوهای هشداری و انتظامی، گارد ریل ها، خط کشی و ساخت زیر گذر و پل در این مسیر تعیین شد که هم اینک کار به پایان رسیده است.

وی توضیح داد: پیمانکار این طرح ملی کار تعویض تابلوها و خط کشی این مسیر 55 کیلومتری را به اتمام رسانده و تغییر جهت گاردریل نیز اجرا شده است.

وی از احداث عوارضی در ابتدا و انتهای این مسیر خبر داد و گفت: بخش اعظمی از این طرح اجرا شده است.

وی بیان کرد: با بهره برداری از 55 کیلومتر مسیر موجود درباند شمالی آزاد راه همدان ساوه 20 کیلومتر مسیر همدان - ساوه کوتاه تر شده و رانندگان دیگر برای عزیمت از تهران به همدان وارد شهر فامنین و ویان نمی شوند.

مجری طرح ملی آزاد راه همدان - ساوه افزایش ایمنی و کاهش سوانح رانندگی را از جمله دست آورد اجرای این طرح ملی دانست.

گفتنی است: باند شمالی آزاد راه همدان - ساوه از کیلومتر 120 تا 175 از 23 آبانماه سالجاری مسدود شد و رانندگان و دارندگان وسایط نقلیه از مسیر سه راهی روعان و سه راهی همدان قزوین وارد شهرستان فامنین شده و سپس به تهران عزیمت می کنند.

با اتمام همزمان عملیات اجرایی باند شمالی و جنوبی از باند جنوبی به عنوان مسیر رفت و از باند شمالی به عنوان مسیر برگشت از تهران استفاده می شود.