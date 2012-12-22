دستگیری 35 نفر از اراذل و اوباش در طرح ارتقا امنیت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌سرهنگ محمدرضا میرحیدری اظهار داشت: چهارمین مرحله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت عمومی با همکاری و مشارکت دستگاه قضایی استان به مرحله اجرا در آمد.



وی ادامه داد: فرماندهی انتظامی و دستگاه قضایی استان مصمم هستند در جهت دفاع از حقوق مردم استان، با افرادی که نسبت به ارزش های دینی بی توجه بوده و نظم و امنیت حاکم بر جامعه را بر هم بزنند، قاطعانه برخورد کنند.



جانشین فرماندهی انتظامی قم ادامه داد: در این راستا مرحله چهارم طرح ارتقاء امنیت اجتماعی استان به خاطر تجلیل از شهدای گمنامی که اخیرا در شهر مقدس قم آرام گرفته و دفن شدند، با رمز لبیک یا حسین آغاز شد .



وی در ادامه افزود: در این طرح 35 نفر اراذل و اوباش سابقه دار که با ایجاد رعب و وحشت موجب اخلال در نظم عمومی شده بودند شناسایی و دستگیر شدند و مقادیر قابل توجهی آلات و ادوات جزم نیز در این رابطه کشف و ضبط شد .



متهان دستگیر شده جهت سیرمراحل قانونی تحویل مراجع قضایی استان شدند .



عمل به قرآن کریم ‌انسان را در مسیر حق قرار می دهد



فرمانده انتظامی استان قم،‌ در جشنواره بزرگ قرآن کریم، در جشنواره بزرگ قرآن کریم که با حضور "دباغ " قاری و حافظ بین المللی قرآن کریم، قاریان برجسته و مسئولان انتظامی این فرماندهی برگزار شد، اظهار داشت: انسان اشرف مخلوقات است،‌ با قرار گرفتن در مسیر الهی به جایی می رسد که حتی فرشتگان به آن مقام راه ندارد.



سردار کاظم مجتبایی با بیان اینکه عمل به قرآن کریم انسان را در مسیر حق قرار می دهد، ‌افزود: قرآن کریم یک معجزه و یک کتاب نیست، ‌قرآن برای هدایت انسان است.



تنها راه در مقابل تهاجم فرهنگی قرائت قرآن است



در ابتدای این مراسم حجت الاسلام الهی، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: تنها راه در مقابل تهاجم فرهنگی قرائت قرآن است.



وی افزود: طبق روایات اسلامی، سزاوار نیست مسلمان روزش بگذرد و 50 آیه از قرآن کریم در آن روز نخوانده باشد.



رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی قم با اشاره به حدیثی از پیامبر (ص) که فرمود خانه هایتان را با تلاوت قرآن نورانی کنید ادامه داد: بایستی قرآن با مفاهیم و معنا خوانده شود تا در انسان اثر داشته باشد و رابطه اش با همسایه، همسر و فرزند قرآنی شود.



حجت الاسلام الهی با اهمیت دانستن تعلیم ،‌ تبلیغ قرآن کریم با توجه به روایات اسلامی افزود: بهترین افراد کسی است که قرآن را به دیگران تعلیم دهد که اولین وظیفه نسبت به خانواده است.

