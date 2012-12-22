ساخت عینکهای طبی در شیراز طی 10 دقیقه/ معرفی واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات

به گزارش خبرگزاری مهر، با راه اندازی پیشرفته ترین دستگاه برش، تراش و آماده سازی عینک در درمانگاه پوستچی شیراز این درمانگاه به عنوان الگویی در آمد که در محل تجویز عینک بلا فاصله عینک را ساخته و تحویل بیمار می دهد.

رئیس درمانگاه پوستچی شیراز در این زمینه گفت: راه اندازی دستگاه پیشرفته برش، تراش و آماده سازی عینک در درمانگاه پوستچی، این مرکز را به عنوان نخستین الگویی در آورده است که خدمات تراش و فروش عینک را در محل تجویز ارائه می کند.

دکتر محمد رضا خلیلی افزود: در مواردی شاهد گران فروشی و حتی اشتباه ساختن شماره عینک های تجویزی بوده ایم که راه اندازی این دستگاه با توجه به اینکه در مرکزی دولتی است می تواند چاره ای برای این مشکلات باشد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این جدیدترین دستگاه سونوگرافی AScanو BScan چشم نیز در درمانگاه راه اندازی شده که براین اساس مردم می توانند در این مرکز دولتی از خدمات سونوگرافی چشم نیز بهره مند شوند.

خلیلی همچنین از راه اندازی ساختمان جدید کلینیکهای کم بینایی و بینایی سنجی در درمانگاه پوستچی خبر داد و بیان کرد: ساختمان جدید این کلینیک ها بدلیل فضای بیشتری که دارند علاوه بر استفاده بهینه از تجهیزات امکان پذیرش بیماران بیشتری را فراهم می کنند و همچنین بیماران در هنگام انتظار در فضای بهتری به سر می برند.

کرامت فر مدیر درمانگاه پوستچی نیز گفت: با راه اندازی دستگاه پیشرفته برش ، تراش و آماده سازی عینک، فریم مورد نظر و شیشه بر مبنای شماره چشم فرد به دستگاه داده می شود و طی 30 ثانیه تا یک دقیقه برش، روتوش، خش گیری و سایر موارد انجام می شود ودر نهایت در 10 دقیقه عینک آماده تحویل به بیمار است.

وی با اشاره به راه اندازی نماز خانه درمانگاه پوستچی اظهار داشت: این نماز خانه با صرف هزینه ای افزون بر 55 میلیون تومان از طرف ستاد اقامه نماز دانشگاه به بهره برداری رسیده است.

کرامت فر همچنین هزینه راه اندازی ساختمان جدید کلینیک کم بینایی و بینایی سنجی را 40 میلیون تومان از محل موقوفه پوستچی ذکر کرد و افزود: دستگاه سونوگرافی چشم نیز با صرف 55 میلیون تومان خریداری شد ه و قیمت دستگاه برش، تراش و آماده سازی عینک هم بر اساس قیمت روز 150 میلیون تومان می باشد که هر دو مورد از محل موقوفه مرحوم پوستچی تامین شده اند.

وی با قدردانی از فعالیتهای کارکنان درمانگاه پوستچی شیراز گفت: روزانه 300 تا 400 بیمار برای دریافت خدمات مورد نیاز خود به این مرکز درمانی مراجعه می کنند.

معرفی واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات

مدیر تامین منابع مالی وسرمایه گذاری شرکت شهرکهای صنعتی فارس از معرفی واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش به بانکهای عامل استان خبر داد

امیر عابدی با بیان اینکه این تسهیلات از طریق منابع صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل تامین شده، گفت: هدف از اختصاص این تسهیلات حل مشکلات واحدهای صنعتی است.

عابدی افزود: علاوه بر آن طرحهای صنعتی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند مشروط به اینکه با اختصاص این تسهیلات به بهره برداری برسند در اولویت پرداخت قرار میگیرند.

مدیر تامین منابع مالی وسرمایه گذاری شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود متقاضیان دریافت تسهیلات باید به سامانانه اینترنتی بهین یاب به آدرسbehinyab.ir مراجعه و تقاضای خود را ثبت کنند.

وی تاکید کرد: واحدهای صنعتی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند که دارای پرونده الکترونیکی در پایگاه داده های وزارتخانه صنعت , معدن و تجارت و همچنین دارای شناسه کسب و کار باشند.

وی اضافه کرد: واحدهای صنعتی که هنوز شناسه کسب و کار دریافت نکرده یا دارای پرونده الکترونیکی نباشند می توانند بامراجعه به سامانه بهین یاب و تکمیل فرمهای مخصوص نسبت به نام نویسی اقدام کنند.

عابدی افزود: چنانچه صنعتگران در این زمینه دارای سوالاتی باشند به معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس مراجعه کنند.

مدیر تامین منابع مالی وسرمایه گذاری شرکت شهرکهای صنعتی با اشاره به اینکه بخش زیادی از مشکلات واحدهای صنعتی مربوط به مسائل تامین مالی، گفت: اختصاص این تسهیلات بمنظور حفظ اشتغال وتولید واحدهای صنعتی انجام می شود.

بانک جامع اطلاعات کشاورزی فارس خلاء های کشاورزی را پر می کند

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بانک جامع اطلاعات کشاورزی فارس قابلیت تعمیم یافتن به کل کشور و جهان را دارد.

نیکبخت افزود: این بانک برای بخش کشاورزی کشور بسیار با ارزش بوده و می تواند بسیاری از خلاء های موجود در این بخش را پر کند.

وی بیان کرد: استان فارس در بحث پارسل بندی مزارع و نحوه انتقال دانش کارشناس به کشاورزان عملکرد مناسبی داشته و این قسمت را می توان جزء شاهکارهای این بانک جامع محسوب کرد.

وی ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده در شش ماهه نخست سال جاری تنها بخشی که توانسته با وجود مشکلات ناشی از تحریمها، افزایش تولید و صادرات داشته باشد بخش کشاورزی است که این امر اهمیت این بخش را دو چندان می کند.

نیکبخت با بیان اینکه وابستگی بخش کشاورزی به ارز بسیار کمتر از دیگر بخشهاست، ادامه داد: شرایط و محدودیتهایی که توسط دشمنان، اخیراً در کشور ایجاد شده برای بخش کشاورزی یک فرصت مغتنم به حساب می آید تا بتواند ضمن تأمین امنیت غذایی ارزآوری داشته و محصولاتش را صادر کنند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در خاتمه تصریح کرد: بانک جامع اطلاعات کشاورزی فارس می تواند به عنوان یک طرح ملی در نظر گرفته شود و در سطح کشور به اجرا درآید.

وی تاکید کرد با توجه به قابلیتهای بالای این بانک حتی سازمان فائو نیز می تواند به عنوان الگویی مناسب و کارآمد برای سایر کشورهای جهان نیز در نظر گرفته شده و عملیاتی شود.