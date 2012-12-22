گنجینه اسناد هویتی مشاهیر و سرداران مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، گنجینه اسناد هویتی مشاهیر و سرداران شهید مازندران عصر شنبه در آستانه هفته ثبت احوال با حضور مادر شهیدان کشوری و برادر شهیدان رضایی از سرداران شهید مازندران، استاندار مازندران و اعضای شورای هماهنگی ثبت احوال استان در محل این اداره کل افتتاح شد.

در این مراسم همچنین از سند شهید خلبان احمد کشوری و مشاهیر و فرزانگان مازندران رونمایی شد.

با عنایت به اینکه اسناد هویتی هر فرد در برگیرنده نام و نام خانوادگی و مشخصات فردی در نتیجه مبین نشانه هایی از فرهنگ و اداب و رسوم هر منطقه هستند، گنجینه اسناد می تواند در این زمینه گام های موثری را جهت معرفی مفاخر مازندران و سرداران شهید استان بردارد.

نحوه گردآوری و اهداف تشکیل گنجینه اسناد، با توجه به رویکرد سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر ایجاد گنجینه اسناد هویتی در ثبت احوال استانها و با هدف آشنایی نسل های کنونی و آینده از اسناد هویتی مشاهیر، مفاخر، شهدا و بزرگان استان این اداره کل با مراجعه به پایگاه اسناد سجلی ادارات ثبت احوال استان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و میراث فرهنگی مازندران، اینترنت و کتابخانه ها و تعامل و ارتباط حضوری با اشخاص مطلع، اقدام به گردآوری اسناد، مدارک نمونه ای از مفاخر و سرداران شهید استان کرده است.

در حال حاضر این گنجینه در تمامی مراکز ثبت احوال شهرستانهای استان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

در گنجینه اسناد و مشاهیر مازندران، اسناد مراجع و علمای بزرگی چون آیت الله میرزا هاشم آملی، آیت الله صالحی مازندرانی، آیت الله حاج شیخ محمد کوهستانی، آیت الله سید حبیب هاشمی نژاد و علامه محمد دشتی گردآوری شده است.

در این گنجینه همچنین نخستین اسناد سجلی ثبت احوال استان مربوط به شهرهای ساری، تنکابن، بابل، آمل و قائم شهر و مشاهیر بنامی نظیر نیما یوشیج، سلمان هراتی، اسماعیل شهیدی، سید حسین فلاح نوشیروانی و عباس امیری مقدم به ترتیب در قالب پدر شعر نو، شاعر انقلابف پزشک خیر، خیر نیکوکار و هنرمند وجود دارد.

اسناد خلبان شید علی اکبر قربان شیرودی، خلبان شهید احمد کشوری، سردار سرلشگر پاسدار محمد حسن قاسمی طوسی، شهید حاج حسین بصیر، شهید حمید رضا نوبخت، شهید حبیب الله افتخاریان، شهید مسعود منفرد نیاکی، شهید سید مجتبی علمدار و شهید یوسف سجودی در این گنجینه اسناد و مشاهیر مازندران یافت می شود.