یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران، از میزان غلظت تمام آلایندهها به غیر از آلاینده منواکسیدکربن نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است، اظهار داشت: میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون برای گروههای حساس در شرایط ناسالم است.
وی ادامه داد: گزارش سازمان هواشناسی حاکی از آسمانی صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد است و به این ترتیب انتظار میرود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروههای حساس باقی بماند.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران گفت: از جمله اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در شرایط ناسالم برای گروههای حساس میتوان به افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماریهای قلبی و ریوی و مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن اشاره کرد.
وی بیان کرد: توصیه میشود در شرایط ناسالم برای گروههای حساس، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.
