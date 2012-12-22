حمایت از شرکتهای دانش بنیان مهمترین مولفه تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی خیام نکویی بعد از ظهر شنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر خراسان جنوبی اظهارداشت: شرکت های دانش بنیان می توانند در تبدیل دانش به ثروت تلاش کنند.

وی مهمترین راه برون رفت از مشکلات را تبدیل ایده ها به علم ، تجاری سازی و ثروت دانست وبیان داشت: پژوهشگران موتور محرکه کشور در عرصه های مختلف هستند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری چهار هدف را مد نظر قرار داده اند، گفت: افزایش اقتدار ملی، تولید ثروت ملی، ارتقای سطح رفاه و معیشتی مردم و حل مشکلات اولویت دار از جمله این اهداف است.

وی عنوان کرد: توفیقات علم و فناوری ناشی از حمایت های بی دریغ رهبری از این عرصه است.

وی با بیان اینکه تحریم های دشمنان برای ایران یک فرصت تلقی می شود، اظهارداشت: با افزایش فشار تحریم‌ها، مجموعه‌ علمی و نخبه کشور در حوزه‌ فناوری‌های راهبردی بیش از گذشته در جهت استفاده از دانش روز برای حل مشکلات مصمم‌ شده اند.

خیام نکویی بر کاربردی شدن پژوهش های دانشگاهی تاکید کرد و افزود: نباید از توانمندی های موجود در کشور در جهت پیشرفت و توسعه غفلت شود.

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه امروز اقتدار کشورها به سرمایه گذاری در حوزه علم و فناوری است؛ عنوان کرد: در شرایط کنونی، کشوری برتر است که بیشترین توانمندی را در حوزه علم و فناوری داشته باشد.