اعتبارات حمل و نقل عمومی اصفهان سال آینده باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم نصر ظهر شنبه در دویست و شصت و پنجمین جلسه علنی با گرامیداشت سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در سال 1358، اظهار داشت: حضور رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در همایش روسای شوراهای اسلامی استان‌ها و درخواست همکاری در جهت از بین بردن بی سوادی در کشور، موید اهمیت این موضوع برای مدیریت شهرها به ویژه کلان شهرها است.

وی با اشاره به خلق و ثبت حماسه جاوید نهم دی‌ماه توسط مردم ولایتمدار و با بصیرت کشور در سال 88 افزود: در این روز مردم آگاه و بصیرمان با زدن تودهنی محکم به حرمت شکنان عاشورا ثابت کردند، همیشه در دفاع از نظام اسلامی، انقلاب و ارزش‌های آن از جان خود هم دریغ نمی‌کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: برای ریشه کنی بی سوادی این مهم همکاری رسانه‌ها و مدیریت شهرها به ویژه کلان شهرهای کشور و بکارگیری امکانات شهری و تبلیغی ضروری است.

وی خواستار همکاری مدیریت شهری اصفهان با مسئولان سازمان نهضت سوادآموزی برای ریشه کنی بی‌سوادی شد و گفت: این مدیریت باید با بکارگیری امکانات موجود تبلیغات شهری و رسانه‌ای در جهت تحقق فرامین امام راحل (ره) تلاش نماید.

نصر همچنین خواستار تقویت حمل و نقل عمومی و افزایش اعتبارات ویژه در بودجه سال آینده شهرداری شد و افزود: تقویت ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی، راه اندازی مترو و تراموا و توسعه بی.آر.تی باید در دستور کار سال آینده مدیریت شهری اصفهان قرار گیرد.

