  1. جامعه
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۲۷

آتش سوزی در ساختمان دانشگاه آزاد/ 2 نفر مصدوم شدند

آتش سوزی در ساختمان دانشگاه آزاد/ 2 نفر مصدوم شدند

آتش سوزی در یکی از ساختمان های دانشگاه آزاد دو مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 14 و 40 دقیقه امروز آتش سوزی در یکی از ساختمان های دانشگاه آزاد به سازمان آتش نشانی تهران اعلام شد. پس از این تماس دو ایستگاه از آتش نشانان خود را به محل حادثه در خیابان آزادی ، خیابان اسکندری رساندند.

در بررسی ها مشخص شد ، آتش سوزی در طبقه همکف این ساختمان رخ داده است و برخی افراد حاضر در ساختمان گرفتار دود و آتش شده اند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به این خبر گفت : اتش نشانان بلافاصله اقدام به اطفای حریق کردند که در این حادثه دو نفر دچار مصدومیت شدند. با پایان یافتن عملیات اتش نشانان به ایستگاههای خود بازگشتند.

کد مطلب 1772816

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