افزایش ردیف اعتبارات برای بازگشایی گلوگاههای محلی شهر اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی ظهر شنبه در دویست و شصت و پنجمین جلسه علنی این شورا از طولانی شدن زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی استانداری گلایه کرد و اظهار داشت: این امر غیرقابل توجیه است و طولانی شدن اعلام نتایج این آزمون سبب می‌شود تا مردم در سلامت آن شک کنند.

وی تبعات و معضلات بیکاری در جامعه را تشریح کرد و افزود: در صورت عدم توجه جدی به این مهم، مشکلات جبران ناپذیری ایجاد می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به لزوم بازگشایی گلوگاه‌ها و گذرگاه‌های محلی در این کلان شهر تصریح کرد: گذرگاه‌های محلی نقش بسیار مهمی در روان سازی و روان‌بخشی ترافیک شهری دارد.

وی افزود: امروز گلوگاه‌ها و گذرگاه‌های محلی نقش خیابان را ایفا می‌کنند و با توجه به حجم ترافیک و تردد وسایل نقلیه، بازگشایی آنها ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد.

نصر اصفهانی ادامه داد: باید اجرای نهضت بازگشایی گلوگاه‌های محلی در مدیریت شهری اصفهان و افزایش اعتبارات این ردیف در بودجه سال آینده شهرداری مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: با افزایش اعتبارات ویژه ردیف بازگشایی گلوگاه‌ها، دست شهرداران مناطق برای آزادسازی آنها بازتر می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان از عدم توجه و پیگیری تذکرات و درخواست‌های اعضای این شورا از سوی برخی مسئولان شهرداری انتقاد کرد و گفت: موارد متعدد فرهنگی در جلسات علنی این شورا مطرح و درخواست شده اما هنوز از انجام یا عدم انجام آنها گزارشی به شورای اسلامی شهر ارسال نشده است.

وی خرید آثار فاخر هنرمندان اصفهانی و نگهداری آنها در قالب نمایشگاه را یکی از درخواست‌های خود از حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری ذکر کرد و افزود: علی رغم تذکرات مکرر و اختصاص 600 میلیون تومان در بودجه سال گذشته و امسال، هنوز این مهم تحقق نیافته است.

نصراصفهانی ارائه لایحه ای برای کمک مدیریت شهری به کتاب‌فروشی‌ها را یکی دیگر از موضوعات اجرا نشده از سوی مسئولان این حوزه دانست و گفت: با گذشت دو سال از تصویب این طرح و علیرغم تذکرات زیاد، هنوز اقدام عملی صورت نگرفته است.

وی از عدم برگزاری نمایشگاه یار مهربان در سال گذشته هم انتقاد و تصریح کرد: زمانی که اعتباری برای اجرای برنامه‌ای تخصیص یافت انجام ندادن و تأخیر در انجام آن غیرقابل توجیه است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه افراد جویای کار از متولیان امر اشتغال یعنی اداره کل کار قطع امید کرده‌اند، افزود: نگاه مردم نگاه مدیریت واحد شهری است و فکر می‌کنند شورای اسلامی شهر می‌تواند در تمام امور مداخله کند در صورتی که در این حوزه اختیاراتی نداریم و این مشکل و معضل باید توسط دولتمردان مورد توجه قرار گیرد.

