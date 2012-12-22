علی افکاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه تکواندو قم با توجه به تلاش و کوشش بی شائبه ای که مربیان زحمت کش این رشته انجام می دهند، به جایگاه و موقعیتی رسیده است که می تواند در یکی از معتبرترین جام های بین المللی دارای نماینده باشد.



وی ادامه داد: در سال جاری نیز موفقیت های تکواندو قم با نتایج بسیار خوب تکواندوکاران شایسته قمی در رقابت های لیگ و همچنین پیکارهای قهرمانی کشور ادامه داشت اما جای مدال بین المللی در بین مدال ها و افتخارات تکواندوکاران قمی خالی است که امیدوارم از جام بین المللی فجر بتوانیم مدال کسب کنیم.



رئیس هیئت تکواندو استان قم با اشاره به برگزاری پیکارهای تکواندو جام بین المللی فجر در کشورمان، افزود: به میزبانی فدراسیون تکواندو کشورمان بیست و چهارمین دوره رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر در روزهای اول و دوم دی ماه در خانه تکواندو تهران برگزار می شود.



وی اضافه کرد: در این دوره از رقابت ها چهار تیم داخلی یعنی استیل البرز، شهرداری ورامین، مقاومت، خودروان وفا و هیئت تکواندوی قزوین حضور دارند و با تکواندوکاران شش تیم خارجی میهمان از کشورهای صربستان، افغانستان، روسیه، کرواسی، ارمنستان و عراق به رقابت می پردازند.



افکاری تاکید کرد: این رقابت ها آنقدر در نزد فدراسیون جهانی تکواندو مهم و دارای ارزش است که این از فدراسیون، احمد فولی نایب رئیس فدراسیون جهانی، رئیس فدراسیون تکواندو مصر و رئیس اتحادیه تکواندو قاره آفریقا به عنوان نماینده فنی در این دوره از رقابت ها حضور دارند.



وی در ادامه به حضور دو تکواندوکار قمی در مسابقات جام بین المللی فجر اشاره کرد و بیان داشت: سیدمحمد رفیعی و محمدرضا حیدری، دو تکواندوکار قمی نیز در رقابت‌های قهرمانی تکواندو جام بین المللی فجر برابر حریفان به روی شیهاپچانگ می‌روند.



رئیس هیئت تکواندو استان قم ابراز داشت: سیدمحمد رفیعی تکواندوکار پر افتخار قم و کشورمان و همچنین محمدرضا حیدری تکواندوکار جوان و خوش آتیه قم در شرایطی دو قمی حاضر این پیکارها خواهند بود که رفیعی دارنده مدال‌های طلا، نقره و برنز از پیکارهای قهرمانی جهان، قهرمانی باشگاه‌های آسیا، قهرمانی دانشجویان آسیا و میادین بین المللی است.



وی یاد آور شد: محمدرضا حیدری نیز که سابقه کسب مدال نقره از رقابت‌های تکواندو قهرمانی غرب آسیا در کشور اردن را در کارنامه افتخارات خود دارد و بارها در رقابت‌های قهرمانی کشور نیز صاحب عنوان شده است، در این مسابقات نماینده قم در وزن سوم خواهد بود.

