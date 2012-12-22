شش مجروح بر جای مانده از دو واژگونی خودرو/ آتش سوزی در منزل مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مورد حریق در منزل متروکه گزارش شد که بلافاصله آتش نشانان از ایستگاه 15 پس از حضور در محل واقع در مهدی آباد بوسیله یک خط در دو رشته آبدهی آتش را ظرف مدت 67 دقیقه اطفا کردند. علت حریق شعله باز و کبریت گزارش شده است.

همچنین یک مورد حریق خودرو پیکان بار نیز از جمله حوادثی بود که توسط ماموران اعزامی ایستگاه 11 طی مدت 26 دقیقه در بولوار سیبویه اطفا شد.علت حریق نشت بنزین گزارش شده است.

حریق منزل مسکونی

یک منزل مسکونی در شیراز آتش گرفت.

یک مورد حریق به سامانه 125 گزارش شد که بلافاصله آتش نشانان به محل حادثه اعزام و پس از حضور در محل با ممانعت ورود به منزل جهت اطفا توسط مالک روبرو شدند و این در صورتی بود که دو نفر هنوز داخل منزل در آتش گرفتار بودند.

با حضور ماموران نیروی انتظامی فرد به سرعت از محل متواری شد و آتش نشانان موفق به ورود در منزل شده و حریق را ظرف مدت 22 دقیقه به وسیله یک در یک رشته آبدهی لوله 1.5 اینچی اطفا کنند. علت حریق در دست بررسی است. در این حادثه کسی آسیب ندید و افراد محصور در آتش نجات پیدا کردند.

دو مورد واژگونی خودرو و شش مصدوم

در دو حادثه رانندگی شش نفر مجروح شدند.

بنا به گزارش رسیده از مرکز فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز دو مورد واژگونی خودرو به مرکز فرماندهی اعلام شد که از جمله مهمترین ماموریت های سازمان به شمار می آید.

مورد اول مربوط به واژگونی خودروL90 بود که در بولوار چمران اتفاق افتاد. قبل از حضور آتش نشانان یکی از سرنشینان خودرو و مجروحین حادثه توسط افراد حاضر در محل به مراکز درمانی انتقال داده شده و نفر دوم که در خودرو گیر افتاده بود پس از ایمن کردن محل بوسیله علائم ایمنی و برداشتن بست باتری ، با ابزار هیدرولیک و پس از جداسازی سقف فرد را بیرون آورده و تحویل عوامل اورژانس داده و در نهایت خودرو را به حاشیه خیابان انتقال دادند.

مورد دوم مربوط به واژگونس سمند بود که امدادگران 125 از ایستگاه 15 واقع در شهرک رکنآباد پس از حضور در محل اقدام به امدادرسانی حادثه دیدگان کردند و عملیات خود را ظرف مدت 23 دقیقه به پایان رساندند. دراین حادثه چهار نفر مجروح شدند.