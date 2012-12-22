توزیع نهال رایگان در بین شهروندان در قم

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم اظهار داشت: طبق دستور شهردار قم مبنی بر کاشت نهال در شوارع و معابر اصلی و فرعی شهر نهال رایگان میان شهروندان توزیع می شود.



حسین رضایی نسب توزیع نهال و داشتن اهتمام بر کاشت درخت و حفظ فضای سبز در تمام طول سال را برای داشتن فضای سبز خوب شهری و شبکه شوارع سرسبز و همچنین شهری زیبا و پردرخت مهم ارزیابی کرد و اذعان داشت: این مهم یک هم افزایی و همکاری جدی بین مردم و مسئولان را می‌طلبد که امیدواریم با مشارکت شهروندان محقق شود.



برگزاری اولین همایش تخصصی انرژی و پسماند در قم



مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم بیان کرد:‌ استحصال برق یکی از روش هایی است که می توان علاوه بر کاهش اثرات مخرب پسماند ها از مزایای تولید انرژی نیز استفاده کرد که شیوه های متعددی را شامل می شود.



سیف الدین موسوی اذعان داشت: جهت آشنایی اساتید، دانشجویان و عموم علاقه مندان، سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم نسبت به برگزاری اولین همایش تخصصی آشنایی با شیوه های نوین استحصال انرژی از پسماند ها همزمان با روز هوای پاک اقدام می کند.



قابل ذکر است: علامه مندان می توانند جهت شرکت در این همایش تا تاریخ پانزدهم دی ماه به سایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم به نشانی www.Bazyaft.Qom.ir مراجعه و یا با دبیرخانه همایش با شماره تلفن های 6603014 و 6603015 تماس حاصل کنند.



دومین آبنمای منطقه 6 شهرداری در سالجاری احداث شد



شهردار منطقه 6 قم گفت: نظر به تاکید شهردار قم مبنی بر توجه ویژه به زیباسازی شهر، منطقه 6 شهرداری در جهت زیباسازی سیما و منظر شهری قم و چشم انداز شهر چندین آبنما در سال 91 در دست ساخت دارد که 2 نمونه از این آبنماها تاکنون احداث شده است.



ابوالفضل رسولی در خصوص تخمین هزینه آبنمایی که در تقاطع خیابان 20 متری شهید رئیس کرمی و خیابان امامزاده ابراهیم در ماههای گذشته به بهره برداری رسیده است اذعان داشت: این پروژه با هزینه ای بالغ بر 350 میلیون ریال احداث شده است.

وی افزود: هم اکنون دومین نمونه از این سری آبنماها در تقاطع خیابان سلامت و کارگر ایجاد و به بهره برداری رسیده است و هزینه این آبنما بالغ بر 800 میلیون ریال برآورد شده است.



رسولی اذعان داشت: آبنمای جدید با هشت ستون و حوض بزرگ و حوضچه ای در میان حوض اصلی احداث شده است و به زودی گنبدی از جنس فلز فر فورژه بر روی آن نصب خواهد شد.



سه هزار و 600 متر خزانه کاری در پاییز امسال در سطح منطقه سه



شهردار منطقه سه قم اظهارداشت: با تاکید شهردار قم درپاییز امسال انواع نشاء‌ گلها و نهالهای سازگار با آب وهوای قم کاشته شده که ازجمله این نشا ها میتوان به آلیسوم، گازانیا، میناچمنی، میخک و ازنهالها ، نهال سرو، ارغوان، ون اشاره کرد.



ابوالفضل ترکمن گفت: در فصل مناسب نسبت به کاشت این گلها ونهالها اقدام خواهد شد.

