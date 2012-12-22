افزایش هرم سنی فارغ التحصیلان جویای کار تامل برانگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکریم داودی ظهر شنبه در دویست و شصت و پنجمین جلسه علنی این شورا اظهار داشت: بیکاری و نبود اشتغال را یکی از مشکلات و معضلات اصلی کشور، استان و شهر اصفهان و دغدغه مهم مدیریت شهری است.

وی با اشاره به لزوم آموزش نیرو متناسب با نیازهای جامعه افزود: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید متناسب با نیازهای جامعه برنامه ریزی کنند و دانشجویان و فارغ التحصیلان را بر این اساس آموزش دهند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به برنامهریزی شهر داری اصفهان برای اشتغال اشاره و تصریح کرد: این مدیریت باید برای تدوین و تصویب بودجه ۸۰۰ میلیارد تومانی سال آینده شهرداری، برای اشتغال جوانان و بکارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهها حداکثر تلاش خود را بکار گیرد.

وی ادامه داد: مراجعات زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جویای کار به شورای اسلامی شهر و کمیته های نظارتی این شورا می شود.

داوی گفت: ایجاد اشتغال و اشتغالزایی باید در در اولویت برنامه ریزیهای مسئولان و مدیران کشور قرار گیرد.

وی به روند رو به رشد معضل بیکاری در جامعه اشاره کرد و افزایش هرم سنی متقاضیان و فارغ التحصیلان را تامل برانگیز دانست.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: فرهنگ سازی برای جذب نیروهای جویای کار در رشته های مختلف فنی از جمله بخشهای تاسیساتی، فنی، جوشکاری ساختمان و تراشکاری برای رفع بخشی از معضل بیکاری ضروری است.

وی با بیان اینکه زمان گرایش به تشکل های اداری و مدیریتی به پایان رسیده و انتظار فارغ التحصیلان دانشگاهی برای این شغلها انتظار کاذبی است گفت: جوانان جویای کار باید بپذیرند که در فضا و موقعیت فعلی به کارهای تاسیساتی و خدماتی روی آورده و با اشتغال در این بخش ها بخش عمده ای از معضل بیکاری رفع شود.

