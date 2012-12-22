تلفات تصادفات روستایی در اردبیل 54 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی حمل و نقل اردبیل اضافه کرد: در هفت ماهه اول سال 22 موتورسوار در جاده های روستاها جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 26 نفر بوده 15 درصد کاهش نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در همین مدت هشت عابر پیاده نیز در این مناطق و در جاده های روستایی بر اثر تصادفات کشته شده بودند، افزود: این رقم نیز با توجه به تعداد تلفات سال گذشته که 13 نفر در هفت ماه عنوان می شود، 38 درصد کاهش نشان می دهد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان همچنین از کاهش 15 درصدی تصادفات استان و 1.53 درصدی تلفات تصادفات جاده ای نسبت به مدت مشابه سال قبل در این استان خبر داد.

به گفته وی برگزاری دوره های آموزشی ایمنی برای دانش آموزان، توزیع اقدام ایمنی، نصب 34 دوربین نظارت تصویری در جاده های استان اردبیل و.. باعث شده امسال تلفات تصادفات روستایی از کاهش چشمگیری برخوردار باشد.

آموزش ایمنی و ترافیک 1722 دانش آموز روستایی

علی اکبری با اشاره به اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها و موتورسواران متذکر شد: در راستای کاهش تصادفات و تلفات جاده ای و ارتقا ضریب ایمنی و تردد در جاده ها و گسترش فرهنگ ایمنی در جامعه امسال این دوره آموزشی ارتقا ایمن سازی موتورسواران و عابرین پیاده در 20 روستا انجام شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها 29 مدرسه با هزار و 722 دانش آموز با مسائل ایمنی و ترافیک آشنا شدند و این طرحها باعث شده که در هفت ماهه اول سال جاری تعداد تلفات کاهش چشمگیری داشته باشد.

علی اکبری تاکید کرد: این موفقیت در سایه تلاش، همکاری و تعامل دستگاه های مرتبط با ایمنی و خدماتی از جمله راه و شهرسازی، پلیس راه، اورژانس و امداد و نجات جاده ای محقق شده است.