زادگاه شهید کشوری بیستمین شهرستان مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران در مرکز تربیت معلم دکتر شریعتی ساری با اشاره به اینکه کیاکلا به لحاظ جمعیتی رویکرد یک شهرستان را نداشت اما بواسطه واسطه اینکه شهید کشوری یک چهره نمادین و ماندگار دربین شهدا بوده، با سفر ریاست جمهوری در چند روز گذشته به استان، فرمانداری سیمرغ در شهرستان کیاکلا مصوب شده است.



وی با بیان اینکه ظرفیت پژوهشی دانشگاه مازندران بسیار ارزشمند است، گفت: متاسفانه از برخی ظرفیتها و استعدادهای نوظهور در استان غفلت کرده و به سرمایه انسانی و شخصیت های استان توجهی نمی شود.



استاندار مازندران از برپایی مسابقات کشوری قرآن، دهه فجر امسال در مجتمع قوه قضاییه خبر داد و گفت: این مراسم با حضور رئیس قوه قضاییه آغاز می شود.



طاهایی گفت: معمولا جلسات اندیشه ورزی بیش از دو ساعت مطلوب نبوده و دارای خروجی مناسبی نیست.







