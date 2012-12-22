  1. بین الملل
۲ دی ۱۳۹۱، ۱۹:۳۸

ژنرال روسی:

سامانه دفاع هوایی قوی سوریه اجازه خودنمایی به متعرضان را نمی دهد

سامانه دفاع هوایی قوی سوریه اجازه خودنمایی به متعرضان را نمی دهد

یک ژنرال ارشد روسی، سامانه دفاع هوایی سوریه را در برابر حملات هوایی گسترده احتمالی علیه این کشور، بسیار قوی و فعال دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد لبنان، الکساندر لیونوف فرمانده دفاع هوایی نیروی زمینی ارتش روسیه تاکید کرد: سوریه از سامانه دفاع هوایی قوی برخوردار است.

وی افزود: سوریه از سامانه دفاع هوایی قوی برخوردار است که می تواند با حملات هوایی گسترده علیه این کشور به خوبی مقابله کند.

لیونوف بیان کرد: سامانه دفاع هوایی سوریه موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت و به همین دلیل است که کسی به فکر حمله هوایی جدی علیه آن نیفتاده است.

شایان ذکر است که سامانه دفاع هوایی سوریه چندی پیش یک فروند جنگنده ارتش ترکیه را در آبهای منطقه ای سوریه سرنگون کرده بود.

کد مطلب 1772838

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