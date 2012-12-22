برخوردهای انضباطی با برخی از تخلفات تاکسیرانان بازدارنده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اخوان با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی شهر قم سازمانی نظارتی است و باید بر عملکرد تاکسیها نظارت کند، گفت: ساز و کارهایی در این مورد تعریف شده اما کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه بحث انتقال مسافر به صورت دربست بین تاکسیرانان شهر قم باب شده و مردم از این موضوع به شدت گلایه مند هستند، گفت: متاسفانه برخورد جدی با این موضوع صورت نمیگیرد و برخوردها به یک جریمه اندک ختم میشود.
عضو شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: مشاهده میشود برخی از تاکسیرانان که تاکسی گردشی در اختیار دارند و وظیفه سوارکردن مسافران را بر عهده دارند بدون اینکه مسافری را سوار کنند بدنبال مسافرهای دربستی هستند و با صفهای طویل مردم که در انتظار تاکسی به سر میبرند، مواجه هستیم.
وی در عین حال گفت: از طرفی با توجه به اینکه هزینه نگهداری تاکسیها و سوخت افزایش یافته و حمایت نشدن از این قشر اجتماع باعث شده تا نتوان از موضع محکم با برخی از تخلفات تاکسیرانان برخورد کرد.
اخوان افزود: سازمان تاکسیرانی نیز باید نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد و برخوردها حالت بازدارنده داشته باشد تا شاهد چنین تخلفاتی توسط تاکسیرانان نباشیم.
وی در ادامه رعایت فواصل زمانی در ایستگاههای مبدا اتوبوسرانی شهر قم را مورد توجه قرار داد و گفت: در برخی از ایستگاههای مبدا شاهد توقف طولانی مدت اتوبوسها و تراکم بیش از حد مسافرین هستیم.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: این مسئله بزودی به مبادی ذیربط ارجاع داده میشود و با پیگیریهای شورای اسلامی شهر قم، این مشکل برطرف خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به برخی از تخلفات که توسط تاکسیرانان شهر انجام میشود، گفت: این تخلفات در هیئت نظارت بررسی میشود اما برخوردها در حد بازدارندگی نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اخوان با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی شهر قم سازمانی نظارتی است و باید بر عملکرد تاکسیها نظارت کند، گفت: ساز و کارهایی در این مورد تعریف شده اما کافی نیست.
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