دولت هزینه جدیدی به گردن نظام نگذارد/ رئیس جمهور موجب اختلاف دوباره دولت و مجلس نشود

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا باهنر در جلسه دی ماه جامعه اسلامی مهندسین که هم اکنون در حال برگزاری است در واکنش به مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور که قرار است امشب بعد از اخبار سراسری ساعت 21 پخش شود گفت: چند روز پیش یکی از اعضای دولت در مصاحبه ای تاکید کرده بود مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها در راه است و رئیس جمهور به زودی در این خصوص با مردم صحبت می کند.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها را در قانونی متوقف کرده است و با توجه به اینکه رئیس جمهور آن را ابلاغ نکرد رئیس مجلس آن را به نیابت از احمدی نژاد ابلاغ کرد و این قانون لازم الاجراست لذا به هیچ وجه نمی توان فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها را تا پایان سال جاری کلید زد.

وی با بیان اینکه اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها را مضر می دانیم گفت: اجرای فاز دوم این قانون برای اقتصاد خانواده ها و بنگاهها مضر است و نحوه اجرای آن را نیز مخاطره آمیز می دانیم.

دولت به فکر اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها نباشد

باهنر ادامه داد: امیدواریم دولت به فکر اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها نباشد و اگر دولت بخواهد این کار را ولو غیر قانونی عملیاتی کند بسیار پرمخاطره است و موجب اختلاف دوباره میان دولت و مجلس بر سر مسائل غیر ضروری می شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر که بودجه عمومی دولت کسری سنگینی در سال 91 دارد خاطرنشان کرد: در سال جاری شاید دولت تنها بتواند 30 درصد از بودجه عمرانی را تخصیص دهد و نمی تواند 70 درصد آن را اجرایی کند و در بودجه جاری هم مشکلات زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد گفت: این مابه التفاوت وجود دارد و ما هم از آن اطلاع داریم اما بهتر است این بودجه به حساب خزانه واریز شود تا کسری ها و کمبودها را جبران و بودجه عمومی دولت را تقویت کند.

باهنرتاکید کرد: دولت نباید هزینه جدیدی برای نظام ایجاد کند چرا که افزایش یارانه ها مشکلات جدیدی را بوجود می آورد که افزایش نقدینگی یکی از آن مشکلات است.

نقدینگی از مرز 402 هزار میلیارد تومان گذشته است

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه نقدینگی از مرز 402 هزار میلیارد تومان گذشته است گفت: اگر این مبلغ به سمت تولید هدایت نشود بازار بورس بازی، تورم و دلالی بوجود می آید.

نماینده تهران در خانه ملت ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید داشته اند که نقدینگی باید کنترل شود و اگر هم وجود دارد باید درست مدیریت شود تا به سمت تولید برود در غیر این صورت با خطر بیکاری و کاهش تولید مواجه خواهیم شد.

باهنر با تاکید بر اینکه باید مراقبت کنیم تا دولت هزینه جدیدی به گردن نظام و حاکمیت نگذارد خاطرنشان کرد: امیدواریم رئیس جمهور در گفتگوی امشب خود با مردم در مسیر باشد و وارد خاکی نشود تا دوباره مشکلاتی بوجود نیاید.