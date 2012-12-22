راه اندازی دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران افزود: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در استان تشکیل تا برنامه های جامع برای مقابله با اقتصاد مقاومتی در استان شناسایی و عملیاتی شو.د.



وی افزود: در سالجاری تاکنون 84 جلسه شورای فرهنگ عمومی در سطح شهرستانهای استان برگزار شده است.



ابراهیمی گفت: جلسه شورای فرهنگ علاوه بر تشکیل در سطح شهرستانها در بخش های استان به ریاست بخشداران برگزار می شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان در باره زندگی و امید، اقتصاد مقاومتی بحث وبررسی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه موضوع طلاق یکی از دغدغه مهم استان است، گفت: برنامه ریزی و تمهیدات بیشتری در کاهش آمار طلاق در استان باید انجام شود.



ابراهیمی با بیان اینکه حدود 531 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان فعالیت می کنند، اظهار داشت: در سطح امامزادگان، مدارس، دانشگاهها و امور بانوان، برنامه های اعتراضی در 28 سفر در راستای اهانت به فیلم موهن پیامبر برنامه ریزی شده است.



