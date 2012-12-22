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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۵۲

ابراهیمی خبر داد:

راه اندازی دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در مازندران

راه اندازی دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر شورای فرهنگی عمومی مازندران گفت: به منظور بهره گیری از پتانسیل های اقتصاد مقاومتی در جامعه، دبیرخانه این مهم در مازندران راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران افزود: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در استان تشکیل تا برنامه های جامع برای مقابله با  اقتصاد مقاومتی در استان شناسایی و عملیاتی شو.د.

وی افزود: در سالجاری تاکنون 84 جلسه شورای فرهنگ عمومی در سطح  شهرستانهای استان برگزار شده است.

ابراهیمی گفت: جلسه شورای فرهنگ علاوه بر تشکیل در سطح شهرستانها در بخش های استان به ریاست بخشداران برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان در باره زندگی و امید، اقتصاد مقاومتی بحث وبررسی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه موضوع طلاق یکی از دغدغه مهم استان است، گفت: برنامه ریزی و تمهیدات بیشتری در کاهش آمار طلاق در استان باید انجام شود.

ابراهیمی با بیان اینکه  حدود 531 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان فعالیت می کنند، اظهار داشت: در سطح امامزادگان، مدارس، دانشگاهها و امور بانوان، برنامه های اعتراضی در 28 سفر در راستای اهانت به فیلم موهن پیامبر برنامه ریزی شده است.

 

کد مطلب 1772841

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