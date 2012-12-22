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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۵۳

کارگاه آموزش سواد اطلاعاتی در کتابخانه غدیر خرم آباد برگزار شد

کارگاه آموزش سواد اطلاعاتی در کتابخانه غدیر خرم آباد برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خرم آباد از برگزاری کارگاه آموزش سواد اطلاعاتی در کتابخانه غدیر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید امیری عصر شنبه در پایان برگزاری این دوره آموزشی اظهار داشت: مناسبت هفته پژوهش و فناوری، امروز شنبه گارکاه آموزش سواد اطلاعاتی در کتابخانه عمومی غدیر این شهرستان خرم آباد برگزار شد که اعضای سایر کتابخانه های سطح شهرستان نیز در این کارگاه شرکت کردند.

وی ادامه داد: در طول سال برنامه های گسترده و متنوعی در خصوص جذب افراد از طیف های گوناگون جهت استفاده از منابع و خدمات کتابخانه های شهرستان اجرایی می شود که با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تولید پژوهش محور، سعی شده در این برنامه ها، جایگاه کتابخانه های عمومی در پژوهش های علمی نیز تبیین شود.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خرم آباد همچنین از برگزاری مسابقات پژوهشی دانش آموزان در سطح مدارس شهرستان خبرداد و گفت: به پنج نفر از برگزیدگان در این بخش جوایزی اهدا می شود.

امیری یادآور شد: از دیگر اقدامات صورت پذیرفته در این هفته برنامه نظر سنجی از اعضا به صورت گسترده بود که مقرر شد در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات در کتابخانه ها از نظرات اعضا هم استفاده شود.

کد مطلب 1772843

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