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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۵۸

ورامین بر بام قدیمی ترین تورنمنت تکواندو آسیا ایستاد

ورامین بر بام قدیمی ترین تورنمنت تکواندو آسیا ایستاد

تهران - خبرگزاری مهر: تیم شهرداری ورامین با کسب 6 مدال رنگارنگ، قهرمان قدیمی ترین تورنمنت بین المللی تکواندو آسیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ورامین عصر شنبه با پنج گردن آویز طلا و یک برنز توانست برای اولین بار در طول تاریخ این رشته به این عنوان مهم و تاریخ ساز دست یابد.

سید محمد رفیعی ، محمد خمسه ، حمیدرضا بیات ، هادی مستعان و بهنام اسبقی طلایی های تیم تکواندو شهرداری ورامین بودند و تنها مدال برنز را فرهاد سلیمی به دست آورد.

در بیست و چهارمین دوره مسابقات بین المللی تکواندو آسیا تیم شهرداری ورامین با کسب 64 امتیاز و با اقتدار بالاتر از تیم استیل البرز قرار گرفت و تیم مقاومت نیز روی سکوی سوم ایستاد.

درپایان این مسابقات مدال و کاپ قهرمانی توسط سید محمد پولادگر رییس فدراسیون تکواندو، هادی ساعی قهرمان چند دوره مسابقات المپیک و جهان، رضاکارخانه شهردار ورامین، حسن فرجی رئیس شورای شهر ورامین، سید احمد حسینی رییس شورای شهرستان، بیژن خانی عضو شورای شهر ورامین، تورج تیمورزاده مدیرعامل تیم شهرداری ورامین و سید حسن میر سرپرست تیم تکواندو شهرداری ورامین و احمد فولی نماینده فدراسیون جهانی تکواندو به تیمهای برتر اهدا شد.

باید اشاره داشت، هدایت تیم شهرداری را پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی بر عهده دارد.

کد مطلب 1772844

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