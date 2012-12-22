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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۵۷

ترابی:

فعالیت شوراهای حل اختلاف موجب کاهش جمعیت کیفری می شود

فعالیت شوراهای حل اختلاف موجب کاهش جمعیت کیفری می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس شورای حل اختلاف زندان مرکزی قزوین گفت: فعالیت شوراهای حل اختلاف در زندانها علاوه بر کاهش مشکلات قضایی و اداری موجب کاهش جمعیت کیفری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ترابی در این باره گفت: فعالیت شعبه حل اختلاف در زندانهای این استان علاوه بر کاهش مشکلات قضایی در بررسی پرونده های خانوادگی، حقوقی و کیفری از اطاله زمان دادرسی بطور فزاینده ای کاسته است.

رئیس شورای حل اختلاف زندان مرکزی قزوین تصریح کرد: زندانی شدن هر فرد هزینه ها و بار روانی سنگینی بر جامعه و خانواده تحمیل می کند لذا برای کاهش آسیبهای ناشی از تحمل کیفر و عدم وجود سرپرست خانواده، شورای حل اختلاف با رسیدگی به پرونده های حقوقی و جلب رضایت شکات، نقش بسزایی در رفع مشکلات قضایی داشته است.

ترابی ضمن بیان برخی از مشکلات شورا در ایجاد سازش بین طرفین دعوای خانوادگی اظهارداشت: شورا در راستای حل مشکلات قضایی پرونده های حقوقی، محکومیتهای مالی و جرائم غیرعمد که مهمترین هدف آن صلح و سازش است با استفاده از راهکارهای قانونی در این امر پیشگام است.

این مسئول با اشاره به فعالیت شورای حل اختلاف مستقر در زندان مرکزی افزود: محورهای عمده این فرآیند ایجاد صلح و سازش، حل و فصل دعاوی، رسیدگی به شکایات مطروحه و در حاشیه جلوگیری از انباشتگی و سیر پرونده های وارده به مجموعه های مورد تصدی است.

رئیس شورای حل اختلاف زندان مرکزی در پایان گفت: از ابتدای فعالیت شورا بیش از 95 درصد از پرونده های مطروحه در شورای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شده است.

کد مطلب 1772846

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