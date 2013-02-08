یکسال تعلل در رفع تصرف بیش از 150 زمین تصرف شده در تهران

خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: زمین خواری، جرمی است که سابقه ای دیرینه دارد. تصرف زمین از سوی افراد بانفوذ، قدرتمند و سرمایه دار موجب بروز زمین خواری و موقوفه خواری می شود. امروز مشکلاتی مانند عدم مستند سازی اراضی دولتی، نبود نظارتهای کافی و حفاظت و صیانت از اراضی ملی در دستگاههای دولتی موجب شده تا پدیده زمین خواری شکل جدیدی به خود بگیرد. البته تجمل گرایی و طمع هم یکی دیگر از عوامل وقوع این جرم است.

هر چند پدیده زمین خواری بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته و یا حاشیه ای رخ می دهد ولی زمین خواری در کلان شهرها و به وی‍ژه تهران موجب تعجب است چرا که حداقل در پایتخت به دلیل تراکم جمعیت، تمرکز رسانه ها، حضور مسئولان دستگاههای مختلف و پلیس انتظار می رود تخلفات سریعتر رصد و به جرائم متخلفان رسیدگی شود.

ولی برخلاف تصورات، اخبار و آمار نشان می دهد که تصرف انفال و زمینهای دولتی و عمومی در تهران رکورد شکسته است. مناطقی مانند جاجرود، فشن، دماوند و حتی بخشهایی از شهر تهران از دست زمین خواران در امان نمانده و مورد تعرض و تصرف قرار گرفته اند. در این میان از سوی مسئولان دستگاه قضایی اعلام شده که سازمان جنگلها و منابع طبیعی، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان محیط زیست بیشترین اراضی ملی در کشور را در اختیار دارند که به دلیل عدم مستند سازی صحیح موجب شده تا بیشترین تصرف اراضی هم در اراضی تحت حمایت این ادارات اتفاق بیفتد.

نکته قابل تامل این است که وقتی احکام قضایی برای زمین خواران صادر می شود اجرای حکم با تاخیر انجام شده و حتی اطلاع رسانی در این خصوص هم بسیار محدود است.

یکسال تعلل در رفع تصرف بیش از 150 ملک و زمین

بر اساس این گزارش یک مقام مسئول قضایی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: از سوی دستگاه قضایی یک سال است که دستور رفع تصرف بیش از 150 ملک و زمین تصرف شده صادر شده ولی متاسفانه مسئولان مربوطه یا همکاری نمی کنند یا دستورات را به درستی و فوری انجام نمی دهند.

وی افزود: به عنوان نمونه بیش از 100 دستور قلع و قمع برای تصرفات منطقه جاجرود و حتی کن صادر شده ولی مدیران آب منطقه ای، اداره کل راه و شهرسازی، فرمانداری ها، جهاد کشاورزی و حتی پلیس همکاری لازم را ندارند و همین موجب فرار زمین خوار می شود.

این مقام مسئول به مدیران دولتی استان تهران گفت: بهتر است در خصوص انفال کمی بیشتر همت شو تا حق مردم ضایع نشود.