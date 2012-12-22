تنکابن میزبان جشنواره ملی تئاتر بصیرت است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین بار در سال 89 دوره آزمایشی این جشنواره در بخش عکس در تهران برگزار که منجر به شکل گیری نخستین جشنواره هنری تجلی بصیرت در سال 90 در تمامی بخش های هنری نظیر هنرهای نمایشی شد.

تئاتر مازندران با نمایش گمبست به نویسندگی و کارگردانی احمدرضا امیرخانی از شهرستان تنکابن در این جشنواره شرکت داشت.



دومین دوره این جشنواره توسط معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شاخه‌های هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی، آموزشی و پژوهشی، امسال در تهران و چند استان کشور برگزار می شود که مازندران، یکی از میزبانان بخش صحنه ای تئاتر خواهد بود.



موضوعات در نظر گرفته شده برای آثار قابل ارائه در رشته‌های مختلف این جشنواره 20 موضوع مختلف بوده بصیرت و هدف، بصیرت و شناخت، بصیرت و انسان فرهنگی و تضاد بصیرت با هوای نفس از آن جمله است.



فراخوان بخش تئاتر این جشنواره، دیماه سال گذشته و پس از مراسم اختتامیه دوره اول منتشر شد.