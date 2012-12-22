ستاد مشارکتها و جذب کمکهای مردمی در بنیاد تعاون البرز شکل می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی هیئت اجرایی بنیاد تعاون حرفه آموزی و اشتغال صنایع زندانیان استان البرز با حضور با حضور امیر یزدی معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز، سید ابوالقاسم علوی مدیرکل زندانهای استان و رئیس هیئت اجرایی، مختار جمالی مدیر نمایندگی بنیاد تعاون استان و جمعی از مدیران کل استان البرز بعد از ظهر شنبه در محل ادراه کل زندانها در کرج برگزار شد.



سید ابوالقاسم علوی در دومین نشست این هیئت گفت: سه محور آموزش و حرفه آموزی زندانیان، ایجاد اشتغال برای زندانیان با هدف بازگشت سعادتمندانه آنها به جامعه، حفظ و نگهداری منابع بنیاد و توسعه آنها از مهمترین اهداف هیئت اجرایی به شمار می آید.

علوی با بیان خط مشی و تاریخچه بنیاد تعاون و حرفه آموزی هدف اصلی بنیاد را بسترسازی مناسب برای اشتغال و حرفه آموزی زندانیان دانست و افزود: بررسی ها نشان می دهد ریشه بسیاری از جرایم فردی در بیکاری و نداشتن حرفه و فن در جامعه است.



وی گفت: این امر نیز منجر به نبودن درآمد مکفی برای رفع حداقل نیازهای اولیه می شود و نتیجه آن هم معمولا به ستیز درون خانوادگی و حتی طلاق ختم می شود.



رئیس هیئت اجرایی بنیاد تعاون استان البرز هدف از تشکیل این هیئت را استفاده از تجارب و دانش اعضا برشمرد و گفت: از این طریق می توانیم با هم اندیشی و بررسی وضعیت موجود و تبیین نقاط ضعف و قوت کارخانجات زندانهای رجایی شهر، قزلحصار، فردیس و ندامتگاه مرکزی کرج به وضعیت مطلوب بر اساس اهداف اصلی مطرح شده دست یابیم.

تشکیل ستاد مشارکت ها و جذب کمک های مردمی در بنیاد تعاون



مدیر نمایندگی بنیاد تعاون حرفه آموزی و اشتغال صنایع زندانیان استان البرز در این نشست از تشکیل ستاد مشارکت ها و جذب کمک های مردمی برای حرفه آموزی و اشتغال زندانیان خبر داد و افزود: حل یا کاهش مسائل اجتماعی با همت و مشارکت مردمی امکان پذیر است.



مختار جمالی گفت: مقرر شده در تمامی نمایندگیهای کل کشور ستاد مشارکت ها و جذب کمک های مردمی حرفه آموزی و اشتغال مددجویان با حضور مدیر نمایندگی، رئیس هیئت اجرایی، خیران و مسئولان استانی تشکیل شود.



وی گفت: هدف اصلی ستاد مشارکت مردمی برگرفته از سه محور آموزش، اشتغال و ایجاد ثروت و توانمندسازی مددجویان در بازگشت به زندگی سعادتمندانه است.



فعالیتهای بنیاد تعاون نقش مهمی در حل مشکلات اجتماعی استان البرز دارد



معاون برنامه ریزی واشتغال استانداری البرز در این نشست اظهار داشت: توانمندسازی مددجویان باعث می شود که بعد از خروج از زندان خود و خانواده اش دچار مشکل نشوند که خود نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد.



امیر یزدی افزود: تدوین برنامه ای منسجم برای توسعه صنایع وابسته به زندانهای استان، این امکان را فراهم می سازد تا بهتر بتوانیم به اهداف مطرح شده دست یابیم.