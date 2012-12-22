ستاد مشارکتها و جذب کمکهای مردمی در بنیاد تعاون البرز شکل می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی هیئت اجرایی بنیاد تعاون حرفه آموزی و اشتغال صنایع زندانیان استان البرز با حضور با حضور امیر یزدی معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز، سید ابوالقاسم علوی مدیرکل زندانهای استان و رئیس هیئت اجرایی، مختار جمالی مدیر نمایندگی بنیاد تعاون استان و جمعی از مدیران کل استان البرز بعد از ظهر شنبه در محل ادراه کل زندانها در کرج برگزار شد.
سید ابوالقاسم علوی در دومین نشست این هیئت گفت: سه محور آموزش و حرفه آموزی زندانیان، ایجاد اشتغال برای زندانیان با هدف بازگشت سعادتمندانه آنها به جامعه، حفظ و نگهداری منابع بنیاد و توسعه آنها از مهمترین اهداف هیئت اجرایی به شمار می آید.
در جلسه ای مطرح شد:
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کرج - خبرگزاری مهر: نشست هم اندیشی هیئت اجرایی بنیاد تعاون، حرفه آموزی و اشتغال صنایع زندانیان استان البرز با حضور معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز در کرج برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی هیئت اجرایی بنیاد تعاون حرفه آموزی و اشتغال صنایع زندانیان استان البرز با حضور با حضور امیر یزدی معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرز، سید ابوالقاسم علوی مدیرکل زندانهای استان و رئیس هیئت اجرایی، مختار جمالی مدیر نمایندگی بنیاد تعاون استان و جمعی از مدیران کل استان البرز بعد از ظهر شنبه در محل ادراه کل زندانها در کرج برگزار شد.
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