حجت الاسلام علیرضا سلیمی، دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با بررسی عملکرد موضوع اسلامی شدن علوم انسانی در دانشگاه ها در جلسه فردا، سوم دی ماه این کمیسیون بیان داشت: با توجه به نیاز به اسلامی شدن دانشگاه ها و تغییر قالب و محتوای علوم انسانی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این حوزه نیاز فوق العاده ای به منسجم کردن فعالیت ها در این زمینه احساس می شود.

وی افزود: علی رغم اینکه فعالیت هایی در این زمینه انجام شده است اما بیشتر این کارها به صورت پراکنده بوده است، هنوز یک ستاد منسجم در این زمینه شکل نگرفته و ظرفیت های موجود در کشور مورد بهره برداری قرار نگرفته است و هنوز نتوانسته ایم که در بین دانشجویان عطش مناسبی در این حوزه ایجاد کنیم.

نماینده مردم محلات در خانه ملت با بیان اینکه اسلامی شدن دانشگاه ها هنوز در میان دانشجویان به درستی تبیین نشده است، اظهار داشت: به همین لحاظ این مساله در کارگروه علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است و مجلس نیز با ورود به این موضوع سعی دارد موانع قانونی این مساله را مرتفع سازد و پشتیبانی لازم برای اجرایی شدن بحث اسلامی شدن دانشگاه ها را انجام دهد.

وی اضافه کرد: متاسفانه علوم انسانی که در کشورمان آموزش داده می شود، سکولار است و با علوم انسانی مورد نظر اسلام منطبق نیست و در بسیاری از موارد با اسلام مغایرت دارد؛ بدین لحاظ ما بایستی در این زمینه تولید محتوا کنیم و تنها به تغییر چارچوب ها اکتفا نکنیم.

