سازمان ملل مجری سیاستهای جنگ طلبانه آمریکا و متحدانش در سوریه

دراوایل سال 2007 روزنامه آمریکایی " نیویورکر" گزارشی مبنی بر همکاری آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان در خصوص سازماندهی، تسلیح و آموزش گروههای تروریستی مرتبط با القاعده با هدف ضربه زدن به ایران و سوریه منتشر کرد اقدامی که با هدف ایجاد نا آرامی های داخلی درسوریه در راستای هموار کردن راه برای نقشه جدید آمریکا برای خاورمیانه صورت می گرفت.

برنامه و طرحی که با راه اندازی جنگ و درگیری در درون کشورها، تضعیف کشورهای منطقه را با هدف تامین منافع ژئوپلتیک آمریکا و تامین منافع مالی شرکتهای بزرگ غربی را دنبال می کرد و می کند.

این روزها شاهد هشدارهای مکرر مسئولین سازمان ملل درباره درگیری های داخلی در سوریه و نسل کشی اقلیتها هستیم و اینگونه وانمود می کنند که از این ماجرا بسیار ناراحت و نگران هستند به طوریکه " آداما دینگ" نمایند ویژه سازمان ملل در جلوگیری از نسل کشی در خبری که دو روز قبل توسط خبرگزاری "رویترز" منتشر شده بود اظهار داشته بود: اقلیت های سوریه را حملات تلافی جویانه گروه های مخالف سوری تهدید می کند.

اظهار نظری که بیانگر ارتکاب به کشتار و نسل کشی توسط گروه های مسلح تروریستی است گروه هایی که سال هاست توسط آمریکا،عربستان و متحدان منطقه ای شان حمایت مالی ، تسلیحاتی و آموزشی می شوند.

"سیمون هرش" روزنامه نگار آمریکایی در مقاله ای که در سال 2007 برای نیویورکرر نوشت صراحتا تصریح کرد که دولت جورج بوش رئیس جمهوراسبق آمریکا برای کاهش نفوذ ایران در منطقه با همکاری عربستان سعودی در لبنان مبادرت به آموزش و کمک به گروه های افراطی تحت نفوذ عربستان می کنند تا با ضربه زدن به حزب الله لبنان محور مقاومت ایران و سوریه را تضعیف کنند.

در گزارش سیمون هرش همچنین آمده بود عربستان با مجوزهای آمریکا، حمایت های مالی و لجستیکی را از گروه های سوری به عمل می آورد تا با فشار بر بشار اسد، او را پای میز مذاکره با رژِم صهیونیستی بنشاند.

همچنین در گزارش "موسسه بروکینز" که به راهکارهای براندازی دولت بشار اسد پرداخته شده است صراحتا تصریح شده است که برای براندازی نظام سوریه، غربی ها و آمریکا به طور تعمدی به دنبال طولانی کردن خشونت ها در سوریه هستند به طوریکه در این گزارش آمده است : با اینکه آمریکا می داند مخالفان هیچ گاه به اندازه ای قوی نخواهند شد تا بتوانند دولت اسد را سرنگون کنند، اما برای در امان ماندن از تبعات مداخله نظامی، آمریکا باید در حدی به مخالفان سوری کمک کند که بتوانند از خود دفاع کنند.

وجود چنین اسنادی، بیانگر چهره واقعی آمریکا و غربی ها است که این روزها سعی می کنند زمینه مداخله خود در سوریه را با شعارهای بشردوستانه از قبیل " نگرانی های بشردوستانه" ، "الزامات اخلاقی" و " توسعه دموکراسی" و البته ادعای وجود سلاحهای کشتار جمعی و استفاده نظام سوریه از آن، موجه نشان دهند.

در پایان باید گفت بروز خشونتهای داخلی در سوریه و طولانی کردن آنها با هدف تضعیف محور مقاومت ازسالها پیش توسط آمریکا و غربی ها برنامه ریزی شده و در جریان است که اجرایی کردن آن توسط سازمان ملل و رسانه های تبلیغاتی آنها صورت می گیرد.