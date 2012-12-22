فعالیت 200 مددجوی ایوانی در زمینه بافت فرش

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم بیگ زاده اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۱۷۰ طرح قالی بافی ، فعال می باشند که حدود ۲۰۰ نفر بافنده به امر صنعت قالی بافی مشغول هستند و برای بهره مندی هرچه بهتر از خدمات و امکانات تعاونی هیئت مدیره تعاونی بافندگان با حضور کلیه بافندگان تشکیل شده است.

وی افزود: در سال جاری ۱۳۵ متر مربع فرش به ارزش یک میلیارد و 750 میلیون ریال از تولیدات بافندگان تحت حمایت به فروش رسیده است.

بیگ زاده ضمن اشاره به اینکه با توجه به اجرای طرح بیمه مجریان طرح های اشتغالزایی و همچنین برگزاری آموزش های مقدماتی و به بافی برای دختران خانواده های تحت حمایت خوشبختانه شاهد استقبال خانواده های تحت حمایت برای اجرای طرح های قالی بافی در شهرستان هستیم.

جمع آوری وجوهات صدقه مردم خیردره شهر از طریق 10 هزار و 365 صندوق

مدیر کمیته امداد امام خمینیره شهرستان دره شهر گفت: درحال حاضر وجوهات صدقات مردم نوع دوست این شهرستان از طریق تعداد 10 هزار و 365 صندوق جمع آوری می شود.

آیت رشیدی اظهار داشت: بر این اساس تعداد 265 عدد صندوق بزرگ وتعداد 100 عدد صندوق متوسط و تعداد 10هزار عدد صندوق کوچک در سه بخش مرکزی . بدره .ماژین نصب وتوزیع شده است.

وی همچنین گفت: در حال حاضر تعداد چهار نفر رابط به صورت تمام وقت با حوزه مشارکتهای مردمی همکاری دارند و این تعداد رابط برابر ضوابط امداد با در دست داشتن کارت شناسایی ، حکم ماموریت و پوشش لبا س فرم اقدام به تخلیه صندوقهایی صدقات می کنند.