پذیرش بدون کنکور دانشجو در مرکز علمی کاربردی/ برگزاری کنگره خانه کارگر خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست مرکز آموزرش عالی علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی بجنورد از پذیرش بدون کنکور دانشجو در هشت رشته کاردانی پودمانی این مرکز آموزش عالی خبر داد.

سکینه پزدان پناه این رشته ها را شامل کاردانی حرفه ای حسابداری واحدهای تولیدی و صنعتی، کاردانی حرفه ای حسابداری مالی، کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری و کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر برشمرد.

وی کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده، کاردانی فنی شیمی صنعتی، کاردانی فنی شیمی صنایع غذایی و کاردانی شیمی شوینده ها، آرایشی و بهداشتی را از دیگر رشته هایی عنوان کرد که در آن بدون کنکور دانشجو پذیرش می شود.

وی گفت: داوطلبان اعم از زن و مرد، بومی و غیربومی، شاغل و آزاد باید به صورت اینترنتی ثبت نام کنند که نامنویسی آنان از سوم دی آغاز و تا دهم دی جاری ادامه می یابد.

سرپرست دانشگاه علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی بجنورد افزود: دانشجویان پذیرش شده در این رشته ها، ورودی بهمن ماه سال جاری محسوب خواهند شد.

اولین کنگره خانه کارگر خراسان شمالی برگزار می شود

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی گفت: نخستین کنگره خانه کارگر خراسان شمالی همزمان با انتخاب نمایندگان استان در کنگره کشوری، سوم دی ماه سال جاری در بجنورد برگزار می شود.

فرهاد هدایتی اظهار داشت: تمامی کارگران که کارت عضویت خانه کارگر را داشته باشند می توانند در این انتخابات شرکت کرده و نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند.

وی اضافه کرد: اولین کنگره خانه کارگر خراسان شمالی با حضور اعضای شورای مرکزی خانه کارگر و فعالان نیروی کار استان سوم دی ماه ساعت 15 در سالن حافظ شرداری بجنورد برگزار می شود.

تاکید بر استفاده پیمانکاران ار مصالح استاندارد

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی بر استفاده پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولتی از مصالح استاندارد تاکید کرد.

علی‌اصغر رضازاده عنوان کرد: این اداره کل به سبب اهمیت استفاده از مصالح مرغوب در استحکام بنا برای ساخت آزمایشگاه مرجع خود به این مهم توجه داشته است.

وی گفت: بنابراین دستگاه‌های اجرایی ملزم به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد تولید شده در استان هستند.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی همچنین اهمیت رعایت مبحث 19ساختمان در ساخت و سازها را برشمرد و افزود: از عموم هم استانی‌های انتظار می‌رود تا به منظور افزایش استحکام سازه‌ها مبحث 19ساختمان را مورد توجه و مصالح ساختمانی دارای نشان استاندارد خریداری و استفاده کنند.

