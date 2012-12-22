۲۴ کیلوگرم تریاک از داخل رکاب خودرو در ورامین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد چناری اظهار داشت: پلیس مبارزه با موادمخدر شرق استان تهران با کنترل نامحسوس محور جدید قم – گرمسار افرادی که در پوشش خانواده قصد وارد کردن بیش از ۲۴کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک را طی جاسازی در داخل رکاب و هواکش خودرو به شهرستان ورامین را داشتند، دستگیر کردند.

وی در بیان جزئیات این خبر افزود: مأموران این یگان با هدف برخورد با سوداگران مرگ، در پی کسب اخباری مبنی بر اینکه یک باند خانوادگی به صورت گسترده اقدام به خرید و فروش مواد مخدر در شهرستان ورامین می کنند ، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر شرق استان تهران تصریح کرد: با انجام یکسری کارهای اطلاعاتی و پلیسی آشکار شد، اعضای باند مذکور در پوشش خانواده مقدار قابل توجهی مواد مخدر را در یک دستگاه خودروی سمند جاسازی و در حال انتقال آن از شهر شیراز به این شهرستان هستند.

وی ادامه داد: با مشخص شدن این امر، مأموران سریعا وارد عمل شده و با کنترل نامحسوس محورهای مواصلاتی در دو نقطه از مسیر محور جدید قم – گرمسار موفق به شناسایی و متوقف کردن خودرو مذکور شدند.

این مقام انتظامی افزود: در بازرسی انجام شده از خودرو بیست و چهار کیلو و ۵۰۰گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز بسیار ماهرانه ای در داخل رکاب و هواکش خودرو جاسازی شده بود کشف گردید.

چناری با اشاره به دستگیری سرکرده اصلی باند به همراه همسر و فرزندش عنوان داشت: در ادامه رسیدگی به این پرونده طی بازرسی از محل سکونت متهمان مقادیری موادمخدر از نوع شیره تریاک کشف و اموالی از قبیل یکدستگاه خودرو پژو ( صفر و فاقد پلاک ) و مقادیری طلا و جواهرات و وجوهات نقدی حسب دستور قاضی توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران در خاتمه از شهروندان خواست هر گونه اطلاعات خبری در مورد وقوع تهیه وتوزیع موادمخدر و محل های تردد و پاتوق سوداگران مرگ را طی تماس با فوریت های پلیسی ۱۱۰در میان بگذارند.

دستگیری سارقان کابل های برق اماکن دولتی در ورامین

رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران از دستگیری اعضای باند سارقان کابل های برق اماکن دولتی و عمومی و اعتراف آنها به ۱۶فقره سرقت در شهرستان ورامین خبر داد.

سرهنگ محمد کمانکش اظهار داشت: به دنبال دستگیری چهار سارق کابل های برق اماکن عمومی و دولتی توسط مأموران کلانتری باقرآباد ورامین ، متهمان برای تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی استان منتقل شدند.

وی اضافه کرد: کارآگاهان در راستای رسیدگی به تعدادی از سرقت های اماکن دولتی. اقدام به بازجوئی از متهمان کرده که با بررسی های محل های سرقت و بدست آوردن اطلاعات و مستندات لازم و کافی، یکی دیگر از اعضای اصلی باند به نام "محمد" را شناسایی و در عملیاتی ضربتی هنگام فروش اموال سرقتی به همراه مالخر دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: نامبرده در بازجویی‌های پلیس به ۱۶فقره سرقت کابل های برق از اماکن عمومی و دولتی اعتراف کرد که در این راستا پرونده تکمیل و تمامی متهمان با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.