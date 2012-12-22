هند 42 فروند جنگنده سوخو-30 از روسیه می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، طی سفر رئیس جمهوری روسیه به هند، قرارداد گسترش همکاری نظامی به امضای مقامات دو کشور می رسد.

بر اساس گزارش رسانه های هندی این قرارداد شامل خرید 42 فروند دیگر جنگنده روسی سوخو-30 و 59 فروند بالگرد مدل Mi-17 می شود.



به نوشته روزنامه تایمز هند، دهلی نو طی قراردادهای پیشین خود نیز تعداد 230 جنگنده سوخو از روسیه خریداری کرده است. همچنین مقامات این کشور پیشتر در سال 2008 قرارداد خرید 80 فروند بالگرد Mi-17 از روسیه را امضا کرده اند.

"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه قرار است روز دوشنبه وارد دهلی نو شده و با مقامات هندی دیدار و گفتگو کند.

گفتنی است روسیه مقام نخست را در صادرات تجهیزات نظامی به هند داشته و حدود 70 درصد نیازهای نظامی این کشور را تامین می کند.