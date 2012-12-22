مردم نباید با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها متضرر شوند

ابراهیم نکو، دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مباحثی که در جلسه فردا سوم دی ماه این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد به خبرنگار مهر گفت: بحث تحقیق و تفحص از بانک ملی یکی از مباحثی که در جلسه فردا مورد بررسی قرار می گیرد، در واقع در جلسات قبل از سوی کمیسیون فرصتی به مسئولین بانک مرکزی داده شد که ابهامات موجود را رفع نمایند که فردا این فرصت به پایان می رسد.

به گفته وی، کمیسیون باید در خصوص گزارش نهایی مسئولین این بانک نظر خود را اعلام کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بحث بررسی طرح مالیات های مستقیم نیز در این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد و به نظر می رسد که فردا کلیات این طرح بررسی شود اما جزئیات آن نیاز به کار بیشتری دارد و بررسی آن زمان بیشتری را می طلبد.

نماینده مردم رباط کریم در خانه ملت در ارتباط با مساله شروع فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها بیان داشت: ممکن است بحث اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها نیز به صورت ضمنی در جلسه فردای کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه دولت بنا دارد این بحث را در بودجه سال آتی بیاورد و به عنوان فاز دوم آن را در بودجه لحاظ کند، ممکن است این موضوع هم به صورت ضمنی مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: جمعی از نمایندگان معتقدند که نباید دولت فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در بودجه سال 92 وارد کند زیرا شرایط جامعه برای اجرای فاز دوم این طرح مهیا نیست.

نکو تصریح کرد: نفس اینکه طرح هدفمندی یارانه بایستی اجرایی شود، درست است اما هدف از اجرایی شدن این قانون این بود که فشار کمتری بر روی مردم و بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه وارد شود و این موضوع تا زمانی ضمانت اجرایی دارد که مردم متضرر نشوند.