به گزارش خبرگزاری مهر، علی گهرسودی افزود: این جشنواره به منظور شناسایی چهرههای برتر و ماندگار عرصه فرهنگ و هنر استان ایلام و تجلیل از آنان برگزار میشود.
وی ادامه داد: جشنواره در رشتههای هنرهای تجسمی (طراحی، نقاشی، خوشنویسی و عکس)، فیلم، نمایش، شعر و موسیقی برگزار میشود.
گهرسودی بیان داشت: داوری آثار جشنواره توسط کمیتهای متشکل از صاحب نظران فرهنگی، هنری و دانشگاهی بومی و غیر بومی انجام میشود.
وی آخرین مهلت ارسال اثر به دبیرخانه جشنواره را پایان بهمن سال جاری، زمان داوری آثار را نیمه نخست اسفند و آیین پایانی و تجلیل از برترینهای فرهنگ و هنر استان را روزهای پایانی سال جاری بیان کرد.
ساماندهی چشمههای آبگرم ایلام با هدف جذب گردشگر سلامت
تجهیز و ساماندهی چشمههای آبگرم ایلام با هدف توسعه و جذب گردشگر سلامت در دستور کار ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری این استان قرار دارد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: با توجه به شرایط طبیعی استان، شمار چشمهها در مناطق کوهستانی زیادتر و در نواحی جلگهای کمتر است.
علی قاسمپور با بیان اینکه در فاصله سه کیلومتری شهر دهلران چشمه آبگرمی با خواص گوگردی قرار گرفته که از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: در چند سال اخیر با تجهیز و ساماندهی این آبگرم اقدامات مثبتی با هدف جذب گردشگر انجام گرفته است.
وی تصریح کرد: از دیگر چشمههای استان ایلام میتوان به چشمه «قیر» دهلران اشاره کرد که به علت عبور از سنگهای حاوی مواد آلی، آب آن آغشته به قیر بوده و همانطور که از اسمش بر میآید چشمهای از قیر طبیعی است.
این مسئول تصریح کرد: استان ایلام با برخورداری از این چشمههای طبیعی مقصدی برای گردشگران و طبیعتگردان در فصل بهار و همزمان با تعطیلات نوروز 92 به شمار میرود.
شناسایی سنت و آیینهای تدفین در محوطه باستانی گندمزار
کاوش محوطه گندمزار در منطقه سیمره خبر از سنتهای تازه تدفین میدهد. باستانشناسان با کاوش در قبرستان گندمزار پی به آیینهایی تازهای بردهاند که تاکنون در دیگر محوطهها نمونهای از آن مشاهده نشده است.
بیان پیرانی باستان شناس ایلامی در یازدهمین همایش باستانشناسی کشور ضمن بیان این مطلب گفت: در محوطه سیمره، گورستان گندمزار واقع شده که در دورههای مختلف مراسم تدفین در آن انجام میشده، دورهای که توسط تیمی از باستانشناسان کاوش شده مربوط به عصر مفرغ و آهن میشود.
این باستانشناس که نزدیک به یکماه در این محوطه کاوش کرده است، اظهار داشت: یافتههای باستانشناسی تلفیقی و بیانگر ارتقا سفالها از دوره مفرغ تا عصر آهن است.
وی بیان داشت: ایندرحالیاست که تاکنون در ایران چنین گزارشی ارائه نشده چراکه اگر اثری یافت میشد یا متعلق به عصر مفرغ بود یا آهن، اما سفالهایی که در این محوطه بهدست آمده تلفیقی از این دو عصر بودند.
نظر شما